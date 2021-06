Neues Digital-Förderprogramm ist nur heiße Luft

Mit „Online – fertig – los!“ will das Bayerische Staatsministerium für Digitales Kleinunternehmerinnen und -unternehmer bei digitalen Lösungen unterstützen. Im Fokus steht der Aufbau für Online-Shops oder die Entwicklung einer eigenen App. Und dass da einige noch Nachholbedarf haben, hat die Corona-Pandemie deutlich gezeigt. In der Theorie klingt die Aktion nach einer echten Chance, vor allem für die schwer gebeutelte Gastro und den Handel, sich fit für die Zukunft zu machen.

Aber in der Praxis?

Am 9. Juni hat unsere Redaktion die Pressemitteilung von der Stadt Augsburg erhalten, dass die Unternehmen sich ab sofort kostenlos bewerben können. Bewerbungsschluss ist ebenfalls am 9. Juni. Trotzdem haben sich immerhin noch 8 Teilnehmer gefunden.

Zusammen mit Experten der Münchner Digitalberatung elaboratorum haben sie dann am Donnerstag eine „maßgeschneiderte Beratung“ für ihren Betrieb erhalten, hieß es bei der Pressekonferenz mit Judith Gerlach und Augsburg OB Eva Weber im Nachgang.

Nach 2 Wochen soll dann nochmal geprüft werden, wie weit die Unternehmen gekommen sind mit ihrem Webshop etc. Aber ob dafür ein eintägiger Workshop reicht, ist mehr als fraglich.

Und was wenn ein Unternehmen erst jetzt auf die die Aktion aufmerksam wurde? Bei der Pressekonferenz versichert Gerlach, dass alle Interessierten eine Chance bekommen sollen. Problem ist aber, dass nicht feststeht, ob das Digitaltraining überhaupt noch einmal in Augsburg stattfindet. Also mehr als eine nette Idee ist das Ganze wohl nicht.