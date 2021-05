Corona-Notbremse kann Tourismus im Allgäu gegen die Wand fahren

Auch im Oberallgäu können die Hotels jetzt doch an Pfingsten öffnen. Trotzdem sind die Hoteliers zurecht aufgebracht. Denn die Corona-Notbremse könnte sie in den endgültigen Ruin treiben.

Jetzt also doch: Die Hotels dürfen auch im Oberallgäu am 21. Mai öffnen. Gerade einmal drei Tage lang haben die Hoteliers Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Viel zu wenig, aber alle sind natürlich froh, nach 7 Monaten Lockdown endlich wieder Gäste empfangen zu können. Jetzt könnte man denken: Super, dass Ministerpräsident Söder eine Öffnung ab 21. Mai ermöglicht.

Was viele nicht bedenken: Das Hochfahren von 0 auf 100 kostet je nach Größe des Betriebs hohe sechsstellige Summen. Wenn die Hoteliers im Allgäu aber Pech haben, steigt die Inzidenz wieder auf über 100. Wenn das drei Tage lang der Fall ist, wird am übernächsten Tag wieder alles dicht gemacht. Heißt: Der Hotelier muss seine Gäste heim und die Mitarbeiter wieder in die Kurzarbeit schicken. Planungssicherheit Fehlanzeige. Und der finanzielle Schaden ist immens. Wie sollen die Hotels das weiter durchhalten? Jeden Tag müssen sie jetzt bangen, dass die Inzidenz stabil unter 100 bleibt.

Und dass obwohl sie alles für die Sicherheit ihrer Gäste und Mitarbeiter machen. Ohne Test kommt überhaupt keiner ins Hotel rein und alle 48 Stunden wird erneut getestet. Das Hotel Bergkristall in Oberstaufen ist jetzt sogar eine offizielle Teststation. Das Hygienekonzept umfasst ganze 32 Seiten. Und trotzdem werden den Hoteliers weiter Steine in den Weg gelegt. Die Hilferufe werden von der Politik ignoriert. Söder schiebt die Verantwortung nach Berlin ab. Gegen die Corona-Notbremse könne man nichts machen. Dabei wollen die Hoteliers doch nur dieselben Regeln, die für Reisen nach Europa auch gelten. Eine inzidenzunabhängige Öffnung. Sonst ist vielleicht bald von Söders Tourismusland Bayern nicht mehr viel übrig.