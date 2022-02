Landratsamt Augsburg stellt neuen Geschäftsbereichsleiter vor

Seit kurzem steht der Geschäftsbereich Bauen des Landratsamtes Augsburg unter einer neuen Leitung. Nachdem sich sein Vorgänger Peter Beck in den Ruhestand verabschiedet hat, lenkt Boris Gelfert nun die Geschicke der Kreisverwaltungsbehörde in allen Bauanliegen. Zu seinem neuen Tätigkeitsfeld zählen die Fachbereiche Hochbau, Tiefbau, Gebäudemanagement, die Geschäftsstelle Gutachterausschuss sowie der Bereich des Kreisbaumeisters.

Landrat Martin Sailer hieß Boris Gelfert im Landratsamt Augsburg herzlich willkommen und wünschte ihm für seinen Start nur das Beste: „Mit Ihnen, lieber Herr Gelfert, gewinnen wir eine qualifizierte Führungskraft. Durch Ihre langjährigen Berufserfahrungen im Management von Hoch- und Tiefbauprojekten sind Sie genau die richtige Person an dieser Position. Vielen Dank, dass Sie diese verantwortungsvolle Aufgabe in unserer Verwaltung übernehmen.“

Boris Gelfert verbrachte sein Leben unter anderem für zehn Jahre in Lateinamerika und 19 Jahre – sowohl privat als auch geschäftlich – in und um Augsburg. So machte er nach seinem Abitur zu-nächst eine Ausbildung als Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Augsburg. Auch Teile seines Studiums der Rechtswissenschaften sowie seine Referendarzeit absolvierte er hier. In seiner weiteren beruflichen Karriere war er Geschäftsführer bei der gsu Gesellschaft für Stadtplanung und Urbanistik GmbH in Augsburg, bei der FSL Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH sowie bei der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH. Zuletzt arbeitete der 57-Jährige als Justiziar bei der Diözese Würzburg, bevor er im Januar ins Landratsamt Augsburg kam.

Der gebürtige Kieler freut sich, wieder in die Region Augsburg zurückzukehren und nun seine Heimat beruflich mitzugestalten: „Ich bin gespannt auf die kommenden Herausforderungen und die vielfältigen Themen, die der Geschäftsbereich Bauen in Zukunft mit sich bringt.“