M-net und Ego-FM unterstützen Augsburger Kulturszene

Aufgrund der weltweiten Pandemie können Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen noch nicht in gewohnter Form auf der Bühne stattfinden.Wann genau Bands wieder live vor Publikum auftreten dürfen, ist noch nicht abzusehen.

Beitrag zur Wiederbelebung der lokalen Musikszene

M-net und Ego-FM möchten daher einen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Wiederbelebung der lokalen Musikszene leisten. Mit den sogenannten Hofkonzerten wollen die beiden Unternehmen es lokalen Bands wieder ermöglichen, live zu spielen und dem dem Publikum ein Stück Normalität zurückzubringen. Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Richtlinien und Empfehlungen sollen deshalb die Zuschauer entweder von ihren Balkonen und Fenstern aus zuhören oder dürfen in begrenzter Zahl auch persönlich in den Hof kommen.

Hofkonzerte in München und Augsburg ab 28. Mai

Außer in München finden die Hofkonzerte in diesem Jahr auch in Augsburg statt, und zwar alle drei Wochen jeweils am Freitag. Los geht es am 28. Mai. Die Verlosung der Gigs erfolgt unter anderem über die Facebook- und Instagram-Kanäle von M-net und Ego-FM.

M-net und Ego-FM engagieren sich laut eigener Aussage schon seit vielen Jahren für lokale Kulturprojekte und -angebote. Für das bayerische Telekommunikationsunternehmen und den Münchner Radiosender sei es daher naheliegend, auch in der Pandemie soziale Verantwortung zu übernehmen. „Die Kulturszene hat es während der aktuellen Situation sehr schwer. Als Unternehmen, das in der Region verwurzelt ist, möchten wir gerne einen Beitrag leisten und die Menschen vor Ort unterstützen“, erklärt Antonia Simon, verantwortlich für Sponsoring und Events bei M-net. „Gemeinsam mit Ego-FM kümmern wir uns um alles, was es für die Hofkonzerte braucht: die Bands, die Technik und das Hygienekonzept. Wir freuen uns auch sehr, dass in diesem Jahr die Stadtwerke Augsburg mit dabei sind und die Hofkonzerte in Augsburg tatkräftig unterstützen.“

Umsatz von 260 Millionen Euro in 2019

Das Versorgungsgebiet von M-net umfasst große Teile Bayerns, den Großraum Ulm und den hessischen Main-Kinzig-Kreis. Hinter M-net steht mit den Stadtwerken München und Augsburg, dem Allgäuer Überlandwerk, der N-Ergie, Infra Fürth und den Erlanger Stadtwerken ein Gesellschafterkreis verschiedener Regionalversorger. M-net zählt rund 490.000 Geschäfts- und Privatkundenanschlüsse, beschäftigt rund 850 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 260 Millionen Euro.