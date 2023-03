M-net Firmenlauf Augsburg 2023: Teilnehmerzahl wird erhöht

Veranstaltung

Archivbild. Der M-net Firmenlauf Augsburg findet 2023 wieder als Präsenz- und als virtueller Lauf statt. Foto B4BSCHWABEN.de

Im Mai 2023 geht der Firmenlauf Augsburg an der Messe in die 12. Runde. Aufgrund der hohen Nachfrage sind nun 1.000 weitere Startplätze verfügbar.

Am 25. Mai 2023 geht es wieder los: : Der M-net Firmenlauf Augsburg geht zum 12. Mal an den Start. Vergangenen Donnerstag startete die Anmeldung. Bereits Anfang der Woche waren alle bisher verfügbaren 8.000 Startplätze für den Präsenzlauf an der Messe vergeben. Daher hat sich die Organisatorin der Veranstaltung, die km Sport-Agentur, dazu entschlossen, weitere 1.000 Startplätze für den Lauf verfügbar zu machen.

„Wir sind überwältig vom großen Zuspruch, den wir in den letzten Tagen erfahren haben!“ freut sich Katja Mayer. „Wir hatten, auch angesichts der ebenfalls positiven Entwicklung bei den Anmeldungen zum diesjährigen LEW Kuhseetriathlon, natürlich auf eine allmähliche Rückkehr zum „Vor-Corona“ Zustand gehofft. Mit einem solch fulminanten Auftakt zur Anmeldung zum Lauf hatten wir jedoch nicht gerechnet! Nach internen Gesprächen haben wir daher beschlossen, zusätzlich zu den ursprünglich geplanten 8.000 Startplätzen weitere 1.000 freizugeben!“

So verlief der M-net Firmenlauf 2022

2022 feierte der M-net Firmenlauf sein Comeback als Präsenzlauf nach der Corona-Pause. „Im letzten Jahr, als erstmals nach Beginn der Pandemie wieder Sportveranstaltungen in Präsenzform möglich waren, waren die Auswirkungen der Jahre zuvor noch deutlich spürbar: Insgesamt verzeichneten wir weniger Buchungen größerer Unternehmen und auch die Anmeldungen der Einzelteilnehmer waren eher verhalten.

Die Zurückhaltung bei den Buchungen war aber kein lokales Problem, sondern ein bundesweites, wie mir befreundete Agenturen berichteten.“, erinnert sich Katja Mayer, Inhaberin der km Sport-Agentur, an die Situation im letzten Jahr. So habe sie bei der Festlegung der Höchstteilnehmerzahl für 2023 auch eher vorsichtig kalkuliert, um im Zweifelsfall nicht auf einer großen Anzahl übriggebliebener Materialien wie beispielsweise Medaillen sitzen zu bleiben.

Firmenlauf findet auch wieder virtuell statt

Wie auch im letzten Jahr findet zum einen wieder ein Präsenzlauf an der Messe Augsburg statt, zum anderen virtuellen Lauf geben, bei dem jeder auf einer selbst ausgewählten Strecke seinen Lauf absolvieren kann. Die Strecke ist in wie im Jahr 2022 etwas kürzer, statt 6,3 werden nur noch 5,3 Kilometer gelaufen.

