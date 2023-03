M-Net Firmenlauf Augsburg: Welches Projekt erhält 2023 die Spendengelder?

Veranstaltung

Archivbild. Der M-net Firmenlauf Augsburg findet 2023 wieder als Präsenz- und als virtueller Lauf statt. Foto: B4BSCHWABEN.de

Auch in diesem Jahr soll ein Teil der Startgebühren des Augsburger M-Net Firmenlauf in soziale Projekte fließen. Wie hoch der Spendenbeitrag in 2023 ausfällt.

Über 9.000 Teilnehmer sind mittlerweile für den 12. M-net Firmenlauf Augsburg angemeldet. Erneut spendet die km Sport-Agentur als Initiatorin und Veranstalterin, jeweils einen Euro jeder Startgebühr an soziale Zwecke. Über 146.000 Euro an Spenden sind auf diese Weise seit 2012 zusammengekommen. Aktuell ist die Suche nach unterstützungswerten Projekten noch nicht abgeschlossen. Aussagekräftige Bewerbungen nehme die KM Sport-Agentur noch bis Ende April entgegen.

Wie viele Spendengelder generierten die letzten M-Net Firmenläufe?

Der Charity-Gedanke ist eine Tradition, die von Katja Mayer, Geschäftsführerin der KM Sport-Agentur, eingeführt wurde und für sie von besonderer Bedeutung sei: „Wir möchten denen helfen, denen es nicht so gut geht. Auch in den letzten Jahren war uns dies immens wichtig, obwohl gerade auch wir als Veranstaltungsagentur hart von den Corona-Maßnahmen getroffen wurden.“ So gingen im Jahr 2020 6.494 Euro an des Sozialkaufhaus Contact e.V. In 2021 spendete die Agentur 3.728 Euro an die Bürgerstiftung Augsburg zur Unterstützung der Betroffenen des Brandes in der Karolinenstraße. In 2022, dem ersten Jahr, in dem der M-net Firmenlauf als Präsenzlauf nach Start der Pandemie wieder möglich war, bewegten sich die Teilnehmerzahlen noch deutlich unter Vor-Pandemie-Niveau. Trotzdem spendete Katja Mayer mit ihrer Agentur 6.048 Euro an die Kapellen-Mittelschule in Augsburg Oberhausen.

Höchster Spendenbetrag seit Jahren

Die KM-Sport-Agentur ist froh, dass die Startplatz-Buchungen für den M-net Firmenlauf von Seiten großer Unternehmen ebenso wie von kleineren Gruppen, Vereinen und Einzelteilnehmern wieder deutlichen Aufwind erfahren. „Wir sind begeistert, dass es endlich wieder losgeht und wir am 25. Mai wieder ein großartiges Läuferfest an der Augsburger Messe feiern können. Und da wir für jeden gebuchten Startplatz einen Euro spenden, freut uns dies auch ganz besonders im Namen unserer diesjährigen Spendenempfänger,“ resümiert Katja Mayer, und fügt hinzu: „Noch steht nicht fest, wer die Spenden in Höhe von etwa 9.000 Euro erhalten wird. Wir sind schon sehr gespannt darauf, welche spannenden Projektanträge in den nächsten Wochen bei uns eintreffen werden.“