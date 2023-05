So findet der M-Net Firmenlauf 2023 in Augsburg statt

Event

Der M-net Firmenlauf kann wieder wie gewohnt auf dem Messegelände Augsburg stattfinden. Foto: B4BSCHWABEN.de

Das jährliche Groß-Event in Augsburg ist restlos ausverkauft. Wo und wann 10.000 Läufer am M-Net Firmenlauf teilnehmen.

Im vergangenen Jahr hatte die KM-Sportagentur noch mit den Nachwehen der Pandemie zu kämpfen. Durch eine allgemeine Zurückhaltung bei Großveranstaltungen fiel die Nachfrage bei den Veranstaltern des M-Net Firmenlauf knapper aus als sie es sich beim ersten Präsenzlauf nach Corona erhofften. Nur 5.000 Läufer gingen daher zur 11. Auflage des Sportformats an den Start. Dieses Jahr scheinen alle Hemmungen überwunden, denn für den anstehenden Firmenlauf sind es heuer gleich doppelt so viele.

Wann beginnt der M-Net Firmenlauf?

Die Startzeit für den Lauf wurde auf 19 Uhr festgelegt, während der Beginn für virtuelle Läufer frei wählbar ist. Ausgangspunkt für den Präsenzlauf ist am Messezentrum 5, wo das Rahmenprogramm aber schon zuvor startet. Hier beginnt nämlich schon um 17:30 Uhr das Unterhaltungsprogramm, zu dem sich die teilnehmenden Teams auf dem Messegelände einfinden. Ab 18:15 Uhr geht es dann auch schon mit dem 1. Teil des Open-Air Konzerts von „SM!LE“ los. Nachdem die Teilnehmer wieder im Ziel einlaufen, wartet die Band schon mit dem zweiten Teil ihres Auftritts ab 20 Uhr auf der Bühne. Eine halbe Stunde später werden die Sieger in allen Wertungskategorien auf der Bühne geehrt. Daraufhin wird „SM!LE“ das Event mit seinem dritten Programmteil abschließen.

An diese Projekte gehen die Spendengelder des 12. M-Net Firmenlaufs

Wie immer spendet die Km-Sportagentur einen Teil der Teilnahmegebühren für den guten Zweck. Dieses Jahr sind es sogar Projekte, welche sich über den Geldsegen freuen können. Zum einen geht die finanzielle Unterstützung an die Elterninitiative Kindernest e. V. zur Förderung von Kindergruppen. Der Verein plant für eine altersgemischte Gruppe im Augsburger Stadtteil Kriegshaber den Bau einer Bewegungsbaustelle, in der sich Krippenkinder austoben sollen. Zum anderen erhalten die KlinikClowns Bayern e. V. einen Hilfsbeitrag. Mit ihren „Clownsvisiten“ sorgen sie für Spaß und Fröhlichkeit in die bayerischen Kinderkliniken. Zukünftige Besuche sollen durch die Spendengelder gesichert werden.