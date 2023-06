Weshalb der M-net Firmenlauf ohne Helfer nicht möglich wäre

Sportevent

Das Helferteam des 12. M-net Firmenlaufs. Foto: km Sport-Agentur

Nachdem der M-net Firmenlauf die Corona-Jahre endlich hinter sich lassen konnte, startete das Event dieses Jahr sogar noch erfolgreicher als 2022. Während sich damals „nur“ 5.000 Läufer angemeldet hatten, waren es dieses Jahr doppelt so viele. Organisiert wird das Event traditionell von Katja Mayer und ihrem Team der km Sport-Agentur. Diese sprach nun einen besonderen Dank an ihr Helferteam aus, ohne welches die Veranstaltung nicht hätte starten können.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Diese Aufgaben übernimmt das Helferteam

Das Helferteam unterstützt beim M-net Firmenlauf an verschiedenen Stellen. Katja Mayer erklärt: „Die ehrenamtlichen Helfer für den M-net Firmenlauf in Augsburg sind jedes Jahr wieder eine unerlässlicher Bestandteil der gesamten Veranstaltung. Bereits im Voraus des Firmenlaufs erhalten wir große Unterstützung beim Annähen der richtigen Medaillenbänder sowie dem Etiketten kleben auf die Startnummern.“ Außerdem ergänzt sie: „Am Veranstaltungstag helfen sie ab in der Früh um acht Uhr beim Aufbau, stellen Zelte auf, platzieren Beachflags und Banner, bauen Biertischgarnituren auf, markieren die Laufstrecke und vieles mehr. Es werden die Medaillen und die Verpflegungsstände vorbereitet und während beziehungsweise nach dem Lauf verteilt. Und zu guter Letzt packen alle Helfer bis spät abends erneut beim Abbau mit an. „

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Diesen Dank spricht Katja Mayer an ihr Helferteam aus

Um dem Helferteam die gebührende Wertschätzung entgegen zu bringen, sprach Katja Mayer im Namen des gesamten Teams der km Sport-Agentur ihren Dank aus: „Ohne unsere Helfer wäre es nicht möglich, dass der der Firmenlauf jedes Jahr wieder ein voller Erfolg ist. Das Helferteam ist mit viel guter Laune und Tatendrang dabei, den Lauf für die Teilnehmer zu einem tollen Ereignis zu machen. Die meisten unserer Helfer sind seit Jahren Teil der Veranstaltung, wissen wie ihre Aufgaben ablaufen und wir können uns voll und ganz darauf verlassen, dass diese verantwortungsvoll erledigt werden. Vielen vielen Dank an dieser Stelle an alle unsere Helfer, ihr seid die Besten!“

In Sachen „Helfen“ zeigte sich das Team auch vor Ort motiviert. Katja Mayer zog nämlich aus dem Feedback der Helfer ein positives Fazit: „Wie es scheint, sind unsere Helfer immer wieder gern dabei, denn sie sagen: ‚Es macht jedes Mal sehr viel Spaß bei den Veranstaltungen der km Sport-Agentur zu helfen! Alle Helfer sind mittlerweile ein eingespieltes Team, wir freuen uns wenn wir uns wieder sehen und eine witzige gemeinsame Zeit zusammen verbringen. Das noch in der Atmosphäre einer großen Sportveranstaltung erleben zu können, ist immer wieder schön. Wir werden uns sicher beim nächsten Lauf wieder sehen!‘“.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Der 12. M-net Firmenlauf war ein voller Erfolg“

Auch für den Firmenlauf selbst zog Katja Mayer ein durchwegs positives Fazit: „Der diesjährige M-net Firmenlauf war erneut ein voller Erfolg, es hat alles reibungslos funktioniert und das auch noch bei strahlendem Sonnenschein. Alle knapp 10.000 Läufer sind verletzungsfrei und glücklich ins Ziel gekommen, die Kostümierten haben sich wieder selbst übertroffen und die Stimmung auf dem Messegelände war bis in die späten Abendstunden einfach nur der Wahnsinn. Außerdem konnten wir heuer mit unserem Spendenbetrag sogar zwei soziale Organisationen unterstützen, was uns außerordentlich freut. Wir freuen uns schon auf den 13. M-net Firmenlauf am 16.05.2024 und hoffen wieder so viele Teilnehmer begrüßen zu dürfen.“