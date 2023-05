M-Net Firmenlauf 2023 in Augsburg: Wo werden Fotos vom Rennen geschossen?

Veranstaltung

Der M-net Firmenlauf kann wieder wie gewohnt auf dem Messegelände Augsburg stattfinden. Foto: B4BSCHWABEN.de

Zum zwölften Mal gehen Tausende für den M-Net Firmenlauf an den Start. Wo Läufer auf der Strecke und in Gruppen fotografiert werden.

Am Donnerstag ist es endlich wieder so weit: Ganze 10.000 Teilnehmer messen sich dann in Augsburgs alljährlichen Firmenlauf. Wie schon im vergangenen Jahr wird die Strecke mit 5,3 Kilometern wieder etwas kürzer ausfallen. Was aus Pandemie-Zeiten bleibt, ist der hybride Aufbau der Veranstaltung. Neben dem Präsenzlauf auf dem Augsburger Messegelände wird das Event auch wieder virtuell per App ausgetragen. So kann jeder auch auf einer selbstausgewählten Strecke an den Start gehen – verpasst aber dann die Möglichkeit den Abend in Bildern festzuhalten.

Hier treffen Sie unsere Fotografen an

Wie gewohnt wird die Redaktion von B4BSCHWABEN.de wieder den gesamten M-Net Firmenlauf mit der Kamera begleiten. Vor Beginn sind wir ab 17:30 Uhr auf dem Messegelände unterwegs und begeben uns auf die Fotojagd nach den besten Teambildern und ausgefallensten Kostümen. Außerdem können auf Wunsch auch Gruppenbilder an unserem Stand geschossen werden. Anschließend laden wir Sie zu unseren Fotopoints am Start- und Zielpunkt der Strecke ein. In der Forschungsallee fangen wir zudem auf Höhe der Universität die Läufer in Aktion ein. Wenn es danach in Richtung Bühne zum „SM!LE“-Konzert und der Siegerehrung geht, können Sie uns wieder dort antreffen und auch gerne ansprechen.

Teilnahmelimit muss zweimal angehoben werden

Nachdem die letzten Jahre den M-Net Firmenlauf stark beeinträchtigt haben, ist das Teilnahmefeld so zahlenstark wie lange nicht mehr. Zum Anmeldestart hatte die verantwortliche KM-Sportagentur zunächst mit 8.000 Startplätzen kalkuliert. Doch die Kapazität reichte nicht aus, um dem großen Interesse aus der Region gerecht zu werden. So wurden nochmal ganze 1.000 Teilnahmeslots freigegeben, um die maximale Starterzahl zu erhöhen. Aber auch damit konnte die Nachfrage nicht gedeckt werden, wodurch eine Aufstockung auf 10.000 Teilnehmer folgte. Dadurch steht der größte M-Net Firmenlauf seit Jahren in den Startlöchern.