Mediengruppe Pressedruck bündelt Vermarktungskompetenz

Ende Mai 2021 sind Uwe Heiligensetzer von der Südkurier GmbH und Matthias Faller von der Main-Post GmbH als weitere Geschäftsführer in die pd.Media Sales GmbH eingetreten. Als Vermarktungsprofis sollen sie zusammen mit Christian Gulden die Angebote für nationale Kunden und Agenturen ausbauen.

Direktverteiler in Bayerisch-Schwaben

Um für nationale Kunden und Agenturen die Prospektwerbung in Wochenzeitungen und der Direktverteilung zu vereinfachen, bündelt die Mediengruppe Pressedruck für diesen Geschäftszweig die Vermarktungsbereiche der Augsburger Allgemeinen, des Südkurier und der Main-Post innerhalb der pd.Media Sales. Mit dem Geschäftsführer Christian Gulden und seinem Team sei die pd.Media Sales seit vielen Jahren anerkannter Experte für Werbung in Wochenzeitungen und der Direktverteilung im Raum Bayerisch-Schwaben.

Für Gulden sei es deshalb ein logischer Schritt, das Dienstleistungsangebot der Augsburger Allgemeinen, des Südkurier und der Main-Post zu vereinen: „Wir bieten unseren nationalen Kunden und Agenturen durch diese Bündelung einen Ansprechpartner für alle Standorte. Die Einzelverhandlungen entfallen und sowohl unsere Kunden als auch wir werden dadurch deutlich Zeit einsparen.“

Augsburger Mediengruppe Pressedruck baut Postgeschäft aus

Außerdem wurde im März verkündet: Deutschlands regionale Briefdienstleister möchten weiterhin auf den konsequenten Ausbau ihrer Postdienstleistungen setzen. Ein Konsortium aus den drei führenden regionalen Verlagsgruppen Funke Mediengruppe aus Essen, Madsack Mediengruppe aus Hannover und Mediengruppe Pressedruck aus Augsburg sowie der PIN AG aus Berlin erwirbt rückwirkend zum 1. Januar 2021 die Mehrheit an der mailworXs GmbH von der Postcon National GmbH.

Familienunternehmen mit Sitz in Augsburg

Die Mediengruppe Pressedruck ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Augsburg. Ihr Kernprodukt, die Augsburger Allgemeine, zählt zu den fünf führenden Tageszeitungen in Deutschland. Im Verbund mit der Allgäuer Zeitung ist die Augsburger Allgemeine die auflagenstärkste Abonnement-Zeitung in Bayern und erscheint mit insgesamt 26 Ausgaben. Mit einer verkauften Auflage von 286.491 Exemplaren (Print inkl. e-paper, IVW I/2021) erreicht sie täglich über 710.000 Leser (MA 2020). Zur Mediengruppe Pressedruck gehören zudem die Würzburger Mediengruppe Main-Post und das Südkurier Medienhaus in Konstanz. Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Tageszeitungen und ihrer Onlineangebote stehe der Ausbau der Medien und Dienstleistungen in den Bereichen Radio, Fernsehen, Internet, Call-Center, Briefzustellung, Corporate Publishing und Direktverteilung im strategischen Fokus der Mediengruppe Pressedruck.