Augsburger Patrizia stellt neue Personalie vor

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Patrizia aus Augsburg hat Amal Del Monaco zur neuen europäischen Head of Asset Management und Leiterin der Country Heads berufen. Amal Del Monaco kommt von AXA IM Alts, einem Anbieter von alternativen Investments. Sie war dort 24 Jahre lang tätig, zuletzt als Global Head of Living und Head of Asset Management Sector Specialists.

Berufliche Erfahrung von Del Monaco

Del Monaco bringt internationale Erfahrung im Management von Immobilien Investments in verschiedenen Sektoren, darunter Wohnen und Logistik, sowie in der Leitung von lokalen Teams mit und spricht vier Sprachen fließend. Damit verstärkt sie die Expertise von Patrizia in Süd- und Westeuropa. Del Monaco wird von Paris aus das Asset Management für das gesamte paneuropäische Portfolio von Patrizia verantworten und die Gruppe der europäischen Country Heads des Unternehmens leiten. Sie berichtet an Anne Kavanagh, Vorstandsmitglied bei Patrizia und Global CIO, und soll eng mit Philipp Schaper zusammenarbeiten, der als europäischer CIO von Patrizia die Bereiche Fund Management und Transactions leitet.

Der Hauptsitz der Patrizia AG in Augsburg. Foto: Patrizia AG

Das sind die neuen Aufgaben Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Anne Kavanagh: „Wir freuen uns, dass wir Amal Del Monaco mit ihrer umfassenden internationalen Erfahrung im Management von Immobilien und Real Assets für Patrizia gewonnen haben. Sie wird für die Entwicklung von zukunftsorientierten, langfristigen Asset Management Strategien für all unsere Assets verantwortlich sein. Dies ist wichtig, um die steigenden Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen, einen positiven ökologischen und gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und dabei stabile finanzielle Erträge zu erzielen. Sie wird zudem den Austausch von Best Practices fördern und weiterhin für eine enge Zusammenarbeit unserer europäischen Country Heads sorgen.“

Amal de Monaco: „aktives Asset Management gefragt wie nie“



Amal Del Monaco: „Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe bei Patrizia. Wir brauchen heute mehr denn je ein aktives Asset Management. Nur so können wir Innovationen nutzen, finanzielle, ökologische und soziale Herausforderungen meistern und nachhaltige Werte für Mieter und Kunden schaffen. Mit meiner Real Asset Expertise, internationalen Erfahrung und meinem Enthusiasmus will ich Patrizia auf ihrem Weg unterstützen, das Portfolio zu erweitern und sich über Immobilien hinaus zu einem führenden Partner für globale Real Assets zu entwickeln.“

Rikke Lykke verlässt das Augsburger Unternehmen

Anne Kavanagh ergänzt: „Im Namen des Vorstands möchte ich Rikke Lykke alles Gute für ihre neue Führungsrolle außerhalb von Patrizia wünschen und ihr für ihre großartige Arbeit in den vergangenen neun Jahren danken. Rikke Lykke hat in ihrer Zeit bei uns viele Meilensteine erreicht, einschließlich der Integration von drei großen Unternehmen, die wir erworben haben. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Patrizia in Europa ein führender, unabhängiger Investment Manager mit internationaler Reichweite geworden ist und hat unsere europaweiten Mieterbeziehungen und Assets sehr erfolgreich gemanagt, insbesondere während der Corona-Pandemie.

Augsburger Patrizia ist mit Jahresstart zufrieden

Patrizia ist trotz des Corona-bedingt herausfordernden Marktumfelds solide in das Geschäftsjahr 2021 gestartet. Das gab das Unternehmen nun bekannt. Patrizia erzielte in den ersten drei Monaten ein operatives Ergebnis von 26,5 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.