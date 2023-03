Markus Söder: „Die TH Augsburg ist eine echt coole Hochschule“

Wissenschaft und Wirtschaft

Archivbild. Shakehands zwischen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Gordon Thomas Rohrmair, dem Präsidenten der Hochschule Augsburg. Foto: B4BSCHWABEN.de

Zum 50. Geburtstag überbrachte Ministerpräsident Markus Söder der Hochschule Augsburg vergangenen Sommer ein besonderes Geschenk. Denn aus der HSA wurde die THA – die Technische Hochschule Augsburg. Zunächst ist das nur ein neuer Name. Doch dahinter steckt ein völlig neuer Spirit. Nun, März 2023, startete das erste Semester der THA. Markus Söder war als Gast mit dabei.

THA profitiert von der HTA

Bayern investiert in Forschung. Gut 3,5 Milliarden Euro fließen in die Hightech Agenda – kurz HTA. Davon profitiert auch die Technische Hochschule. 30 neue Professoren wurden zwischenzeitlich an die Hochschule berufen. Für Markus Söder ein voller Erfolg. „Wir müssen weiter forschen“, erklärte er in seinem Grußwort, denn „technologischer Fortschritt bedeutet Wohlstand. Und die Teamleistung, die dahinter steckt bringt einen wertvollen Ertrag für das Land.“ Den Fokus auf dieses Team setzte Söder ganz bewusst und sprach von der engen Zusammenarbeit zwischen Studierenden und Forschenden aber auch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Das dies besonders in Augsburg gut funktioniere bekräftigte er in einem Apell an die Studierenden, die sich hier an einer „echt coolen Hochschule“ befänden.

„THA ist Spitzenreiter“

Ein weiterer Gast aus der Politik war Wissenschaftsminister Markus Blume. Auch dieser bekannte sich mit lobenden Worten zum Standort Augsburg. „Die Technische Hochschule ist Spitzenreiter“, erklärte er und bezog sich damit unter anderem auf das Gründerradar. Diese Initiative untersucht nämlich das Gründerklima an deutschen Hochschulen. In ihrer Größenkategorie räumte die THA dabei in diesem Jahr den ersten Platz ab. Dazu käme Investitionen in Technologietransferzentren. Erst jüngst eröffnete nämlich ein neues TTZ der Hochschule in Landsberg am Lech. All das – auch die Aussicht auf weitere Kooperationen – stimmte Blume optimistisch für die Zukunft: „Wir wünschen uns, dass die THA auch in Zukunft ein Sieger sein kann.“