Datenbankspezialist an die Hochschule Augsburg berufen

Personalie

Professor Matthias Kolonko lehrt als Experte für Datenbanken an der Fakultät für Informatik der Hochschule Augsburg. Foto: Christine Lüdke/Hochschule Augsburg

Matthias Kolonko, Datenbankspezialist im Rahmen des neuen Studiengangs International Information Systems wurde aus Mitteln der Hightech Agenda Bayern an die Hochschule Augsburg berufen. Das sind seine neuen Aufgaben.

Matthias Kolonko, Ph.D. (ONPU), ist Inhaber der Professur für Datenbanksysteme an der Fakultät für Informatik der Hochschule Augsburg. Die Professur gehört zum Bachelorstudiengang „International Information Systems“, der 2021 mit Unterstützung der Hightech Agenda Bayern und im Rahmen des Zukunftsprogramms „gP_2025“ der Hochschule Augsburg und der IHK Schwaben eingerichtet wurde. Kolonkos Lehrgebiete sind „Database Systems“, „Software Engineering“ und „Softwareentwicklung“. Zudem fungiert er als Vorsitzender der Prüfungskommission Wirtschaftsinformatik und ist Fachstudienberater für die Studiengänge Wirtschaftsinformatik und Business Information Systems.

Hybride Speicherung von Daten

Kolonkos Forschungsgebiete sind Datenbanken aller Art und insbesondere die Datenbankmodellierung, das heißt die schematische Darstellung von Datenstrukturen. Für seine 2021 vollendete Promotion untersuchte er die Frage, wie sich aktuelle Entwicklungen im Bereich der Datenspeicherung auf systemunabhängige Informationsanalyse und die Datenmodellierung auswirken. Besonders im Fokus dabei: die so genannte „Polyglot Persistence“, also die hybride Speicherung von Daten für Projekte in verschiedenen Datenbanktypen. Dies sind zusammengefasst Forschungen, die zu einer effizienteren Auswertung und flexibleren Verwendung von Daten beitragen.

Beruflicher Werdegang von Kolonko

Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann studierte Kolonko Wirtschaftsinformatik an der damaligen Fachhochschule Augsburg. Als Softwareentwickler bei der Augsburger AraCom Software GmbH entwickelte er anschließend Individualsoftware mit Schwerpunkten in den Bereichen Java/JEE, Hibernate und Datenbanken, unter anderem für Firmen wie SGL Carbon oder Siemens. Dem folgte eine langjährige Tätigkeit als Software-Engineer für die ebenfalls in Augsburg ansässige Dematic GmbH.

Karriere an der Hochschule Augsburg und Promotion

Parallel entwickelte sich seine Laufbahn an der Hochschule Augsburg: zuerst war er Lehrbeauftragter für Datenbanken, dann wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Informatik mit Schwerpunkt im Bereich Datenbanken. Seine Promotion führte Kolonko im Rahmen einer Kooperation zwischen der Fakultät für Informatik der Hochschule Augsburg und der Nationalen Polytechnischen Universität Odessa (ONPU) durch. Den Doktortitel „Ph.D. (ONPU)“ erteilte ihm die Universität Odessa.