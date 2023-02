HSA erhält 7,5 Millionen Euro Förderung für neues Technologietransferzentrum

Wissenschaft und Wirtschaft

In Landsberg am Lech entsteht das neue TTZ der Hochschule Augsburg. Foto: Colourbox/Hochschule Augsburg

Die Hochschule Augsburg erhält ein neues Technologietransferzentrum (TTZ) in Landsberg am Lech. Das hat die Bayerische Staatsregierung in ihrer Kabinettssitzung am beschlossen. Diese Forschungsschwerpunkte werden dort fokussiert.

„Im Rahmen der Initiative ,Hightech Transfer Bayern' konnten wir mit unserem Antrag für ein Technologietransferzentrum in Landsberg punkten und erhalten für die Umsetzung 7,5 Millionen Euro Förderung. Neben den TTZ in Nördlingen und in Donauwörth haben wir jetzt die Möglichkeit, an einem dritten Außenstandort zu forschen und zu lehren und den Technologietransfer mit den Unternehmen der Region auszubauen“, sagt Prof. Dr. Gordon Thomas Rohrmair, Präsident der Hochschule Augsburg.

Ziel ist es, im TTZ in Landsberg für reale Bedarfe von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) innovative Lösungen in den Zukunftsfeldern Data Science und Autonome Systeme zu entwickeln. Schon heute wird die systematische Nutzung von Daten oder der Einsatz der unterschiedlichsten Anwendungen von autonomen Transport-, Service- oder Liefersystemen für Unternehmen immer wichtiger. KMUs hierbei mit aktuellen Forschungsergebnissen zu unterstützen sowie durch Schulungsangebote zur Fachkräftesicherung in der Region beizutragen, sind Kernanliegen des TTZ in Landsberg.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So kann die regionale Wirtschaft profitieren

„Über die positive Nachricht zum TTZ Landsberg am Lech haben wir uns sehr gefreut. Es bietet die Chance, Forschung gemeinsam mit den lokalen mittelständischen Unternehmen zu betreiben und Landsberg auch überregional als Technologiestandort bekannt zu machen. Insbesondere die Verbindung aus Data Science und Autonomer Mobilität bedient in idealer Weise die stetig wachsende Nachfrage nach Ressourceneffizienz in der Gesellschaft“, sagt Prof. Dr.-Ing. Carsten Markgraf von der Fakultät für Elektrotechnik und wissenschaftlicher Leiter des TTZ Landsberg.

„Das Data-Science-Team der Hochschule Augsburg ist über die Einrichtung des TTZ in Landsberg begeistert. Forschungsergebnisse werden dort für Studierende und Unternehmen greifbar. Mit den Werkzeugen und der wissenschaftlichen Expertise direkt vor Ort wollen wir dazu beitragen, die vielfältigen Schätze für Anwendungen und Geschäftsmodelle zu heben, die momentan noch versteckt tief in den Datenbergwerken der Unternehmen schlummern“, sagt Prof. Dr. Stefan Etschberger von der Fakultät für angewandte Geistes- und Naturwissenschaften und wissenschaftlicher Leiter des TTZ Landsberg.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So geht TTZ in Landsberg an den Start

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr.-Ing. Carsten Markgraf und von Prof. Dr. Stefan Etschberger nimmt das TTZ in Landsberg am Lech nun die Arbeit auf. Geschäftsführer ist Julian Stähler von der Fakultät für Elektrotechnik. Das Team wird ergänzt von Prof. Dr. Caroline Justen und Prof. Dr. Wolfgang Bischof von der Fakultät für angewandte Geistes- und Naturwissenschaften sowie von Prof. Dr. Jianing Zhang von der Fakultät für Wirtschaft. Unterstützt wird das Team von Prof. Dr. Frank Danzinger, Präsidialbeauftragter für Technologie und Innovation und wissenschaftliche Co-Leitung des Instituts für Technologie- und Wissenstransfer (ITW) der Hochschule Augsburg.