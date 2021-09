Kreissparkasse Augsburg feiert 50-jährige Dienstzugehörigkeit

Was früher noch als Norm zählte, gehört heute zur erstaunlichen Ausnahme. Nach dem Berufseinstieg seine Arbeitsjahre bis ins Rentenalter beim selben Arbeitgeber zur verbringen, können sich in der Zeit von stetig entwickelnden Berufsfeldern nur noch die wenigsten vorstellen. Für Horst Schönfeld kam ein Wechsel nie infrage. Als „Sparkassler durch und durch“, darf er als Vorstandsvorsitzender sein 50-jähriges Jubiläum bei der Kreissparkasse Augsburg feiern.

Der 65-jährige durchlief in diesem halben Jahrhundert einen Werdegang, wie ihn sich Unternehmen wünschen. Über eine hauseigene Ausbildung den Weg bis in die Führungsetage zu finden, das hatte er zum Karrierestart mit 15 Jahren wohl nicht vorhergesehen. 1971 in Waiblingen begann seine Geschichte als Auszubildender, woraufhin er durch etliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an Verantwortung gewinnen konnte. So stieg er 1984 zum stellvertretenden Filialdirektor in Winnenden auf. Fünfzehn Jahre später bewies er sich als Leiter der Kopfstelle bei der Sparkasse Backnang und stellvertretendes Vorstandsmitglied seines Ausbildungsbetriebs.

Im Jahr 2002 war es dann so weit. Schönfeld übernahm den Platz eines Vorstandsmitglieds der Kreissparkasse Augsburg. Neun Jahre später folgte der Aufstieg zum Vorstandsvorsitzenden. Der zweifache Vater und Großvater bemühte sich stets um essenzielle Veränderungen zusammen mit seiner Vorstandsgruppe, heißt es in einer Mitteilung. Dadurch wurde die heutige Partnerschaft mit der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim geebnet.

Da die Kreissparkasse Augsburg mit einer Bilanzsumme von 3,9 Milliarden Euro und 489 Mitarbeitern zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region zählt, bedarf es als Führungsmitglied ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. „Für mich stand und steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, dass sich unsere Kunden wie auch unsere Mitarbeiter in dem neuen Haus gleichermaßen ‚daheim‘ fühlen“, sagt der Vorstandsvorsitzende.