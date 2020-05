GrindTec 2020 und afa 2021: Planungen laufen

Nach den zurückliegenden schwierigen Wochen wird die Wiederaufnahme des Messebetriebs von den Unternehmen sehnsüchtig erwartet – schließlich präsentieren Messen Trends und Neuheiten und sind ein wichtiges Mittel, um die Konjunktur in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wieder anzukurbeln. Die aktuellen Entwicklungen sprechen laut Messeveranstalter AFAG Messen und Ausstellungen sehr dafür, dass ab dem 1. September auch in Bayern wieder Messen stattfinden werden. Entsprechende Signale seien aus den involvierten politischen Gremien zu vernehmen. Mit Hochdruck arbeitet die AFAG deshalb an den kommenden Veranstaltungen in der Messe Augsburg.

GrindTec von März auf November verschoben

Zunächst wird die vom März auf den November (10. – 13.) verschobene Weltleitmesse der Schleiftechnik GrindTec nachgeholt. 670 Aussteller hatten sich für die führende internationale Branchenplattform angemeldet, die gleiche Zahl wird auch zu der neu angesetzten Veranstaltung erwartet.

afa 2021

Als nächste AFAG-Messe in Augsburg steht 2021 die afa vom 10. bis 14. Februar auf dem Programm. Mit 532 Ausstellern und knapp 60.000 Besuchern hatte die afa2020 im Vergleich zur Vorveranstaltung deutlich zugelegt. Zudem verlief die Beteiligung für den Großteil der Unternehmen laut AFAG sehr erfreulich: 57 Prozent der Firmen bewerteten ihr Messeergebnis mit „sehr gut“ oder „gut“, weitere 32 Prozent mit „befriedigend“.

AFAG-Geschäftsführer: Neustart der Messesaison im September

Die AFAG-Geschäftsführer Henning und Thilo Könicke blicken bereits sehr gespannt auf die zweite Jahreshälfte: „Die aktuellen Entwicklungen sprechen ganz klar für einen Neustart der Messesaison im September. Deswegen stehen wir auch im ständigen Austausch mit Ausstellern, Partnern und Verbänden. Stand-, Hygiene- und Sicherheitskonzepte wurden neu überarbeitet, um Messen auf die neuen Gegebenheiten anzupassen. Wir wollen nicht nur Spitzenmessen organisieren, sondern werden auch im Hinblick auf den Gesundheitsschutz für unsere Aussteller und Besucher ganz vorne mit dabei sein.“