Grandel stellt neuen CFO vor

Personalie

Bernd Quednau ist neuer CFO bei Grandel. Bild: Grandel The Beautiness Company

Anfang Mai war es so weit: Das Augsburger Familienunternehmen Grandel stockte seine Unternehmensleitung mit Bernd Quednau auf. Er wird zukünftig im Kosmetik-Unternehmen als CFO für den kaufmännischen Bereich verantwortlich sein.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das bringt Quednau mit

Der gebürtige Memminger ist dabei kein Neuling in der Branche. Er bringt bereits knapp 20 Jahre Erfahrungen als Direktor Finanzen & Administration bei der internationalen Firma Estée Lauder Companies mit. Im Tagesgeschäft erhält Quednau Unterstützung durch Susanne Roßkopf, die ihm als Abteilungsleiterin Rechnungswesen zur Seite steht.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Leitung bei Grandel bereits in dritter Generation

Bereits in dritter Generation wird die Firma Grandel The Beautyness Company von Ariane Grandel und ihrem Cousin Dr. Gabriel Duttler geleitet. Sie bauen dabei auf dem Erbe des 2019 unerwartet verstorbenen Diplom-Ökonom Michael Grandel auf. Dieser stellte das Unternehmen zu einem international agierenden Beauty-Player mit Tochtergesellschaften und Auslandsvertretungen in über 60 Ländern weltweit aus.