Aus dem Augsburger Unternehmen Dr. Grandel wird Grandel – The Beautyness Company

Namenswechsel

Das Geschäftsführer-Duo des Unternehmens Grandel - The Beautyness Company: Ariane Grandel und PD Dr. Gabriel Duttler. Foto: Grandel - The Beautyness Company

Das Unternehmen Dr. Grandel aus Augsburg vollzieht einen Namenswechsel. In Zukunft wird die Firma Grandel – The Beautyness Company heißen. Warum die Geschäftsführer diesen Schritt gewagt haben.

Zum Start in den Herbst wechselt das Unternehmen Dr. Grandel GmbH in Augsburg nicht nur die Saison, sondern auch das Branding der Company: Aus Dr. Grandel wird Grandel - The Beautyness Company. Das neue Design wird anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums umgesetzt. Auf der Website, auf der Geschäftsausstattung, auf Anzeigen und auch am Hochregallager in der Friedberger Straße wird das neue Logo zur Geltung kommen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Rebranding durch die Idee des Onkels

Ariane Grandel und ihr Cousin PD Dr. Gabriel Duttler sind als dritte Generation im Unternehmen tätig. Das Duo leitet das Familienunternehmen Grandel - The Beautyness Company gemeinsam im Team. „Mein Onkel war ein Visionär mit unternehmerischem Weitblick. Er dachte nie in Dekaden, sondern in Generationen. Und daran werden wir festhalten. Den Startschuss für das Rebranding der Dachmarke und der Kosmetikmarke Dr. Grandel gab er kurz vor seinem Tod selbst. Er, der durch und durch Marketeer war”, erklärt PD Dr. Gabriel Duttler.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Neuer Name bei gleichbleibenden Unternehmenswerten

Ariane Grandel sieht sich zum einen als Bewahrerin der Werte und hat andererseits auch die Zukunft im Blick. „Wir bleiben uns treu und setzen auf den bewährten Mix aus Tradition und Moderne, Wissenschaft und Innovation. Modern und geschärft sind nach dem Rebranding auch die Auftritte unserer Kosmetikmarke Dr. Grandel und der Dachmarke ‚Beautyness. Freude am Schönsein‘.”