Gaswerk Augsburg gewinnt Sonderpreis des Bayerischen Wirtschaftsministeriums

Auszteichnung

Archivbild. Ein Blick auf das Gaswerkgelände in Augsburg. Foto: swa / Thomas Hosemann

Unternehmen, die sich für die Vielfalt der bayerischen Kreativszene einsetzen sollen mit dem Preis prämiert werden. Mit dabei: Das Gaswerk Augsburg. Was das Gelände für die Jury so besonders machte.

Zum ersten Mal hat das Bayerische Wirtschaftsministerium den Staatspreis für Kreativorte vergeben. Das Gaswerk Augsburg der Stadtwerke Augsburg (swa) hat in diesem Rahmen im Augsburger Kulturhaus Abraxas den Sonderpreis für kommunales Engagement gewonnen. „Interesse und Nachfrage sind sehr stark“, erklärt swa Geschäftsführer Alfred Müllner. „Die Mischung aus Kulturschaffenden und der Kreativwirtschaft in Form von Werbeschaffenden und Co-Working-Spaces ist genau das, was wir uns zu Beginn der Transformation vor sechs Jahren vorgestellt haben. Diese Entwicklung ist ein lebendiger Prozess mit allen Beteiligten.“

Weshalb das Gaswerk den Preis gewonnen hat Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Bei den Preisträgern handelt es sich um Orte, die jeweils für verschiedene Aspekte der Kultur- und Kreativwirtschaft stehen. Diese Vielfalt war der fünfköpfigen Jury besonders wichtig. So sind sowohl Orte aus der Großstadt als auch aus dem ländlichen Raum vertreten. Unternehmer, die mit ihrem Kreativort ihren Lebensunterhalt bestreiten und damit den Wirtschaftsstandort Bayern stärken, stehen neben engagierten Vereinen, die mit viel ehrenamtlichen Engagement zum Beispiel ein kuratiertes Programm auf die Beine stellen und das kulturelle Angebot vor Ort ausweiten, heißt es in einer Mitteilung.

Gaswerk Augsburg: Von Energieversorgung zu Kreativstandort Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Energieversorgung ist stillgelegt und trotzdem fährt das Gaswerk in Augsburg gerade erst hoch: als Kreativort der Zukunft. Seit Ende 2015 befindet sich das Areal in einer Transformation. Durch die swa KreativWerk GmbH & Co KG, einer Tochtergesellschaft der swa, zusammen mit Kunstschaffenden, Kreativschaffenden und der Stadt Augsburg entsteht hier ein Raum für Entfaltung und Innovationen – erst jüngst fand hier auch die SparksCon statt. Anfang 2019 ist das restaurierte historische Ofenhaus mit einem neuen Anbau vom Staatstheater mit der Brechtbühne, dem Restaurant und zahlreichen Künstlern bezogen worden. Insgesamt sind bereits rund 80 Kulturschaffende auf dem Gaswerksareal sowie eine Reihe von Start-Ups sowie Unternehmen der Kulturwirtschaft. Seit Juni ist auch die Musikbox fertiggestellt. Mit den 52 neuen Musikräumen in der speziell für diesen Zweck optimierten „Musikbox“ haben die swa und die Stadt Augsburg seit 2019 insgesamt 113 Räume für die Kulturproduktion auf circa 4500 Quadratmetern Nutzfläche in vier Gebäuden auf dem Gaswerkgelände geschaffen.