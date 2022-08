Baumaßnahmen

Augsburger Moritzplatz: Welche Bus- und Straßenbahnlinien sind vom Umbau betroffen?

Im Jahr 2004 sind die Gleise, Weichen und Pflaster am Moritzplatz zuletzt erneuert worden. Ab 30. Juli steht wieder ein Austausch an. Foto: swa/Thomas Hosemann

Die Gleise und Weichen der Straßenbahnen werden in den Sommerferien am Moritzplatz erneuert. Welche Auswirkungen das für die Bürger in Augsburg hat.

Vom 30. Juli bis voraussichtlich 9. Oktober wird die Gleisanlage der Straßenbahn und das Pflaster am Moritzplatz saniert. Der Bereich umfasst die Haltestelle Moritzplatz und geht Richtung Rathausplatz vom Burger King bis zur Einmündung der Wintergasse. Die Erneuerung der Gleise ist notwendig, weil die Schienen nach 18 Jahren ihre Belastungsgrenze erreicht haben. Im Zuge dessen wird auch das Kopfsteinpflaster gegen geschnittenes Pflaster ausgetauscht. Das macht nicht nur das Begehen, sondern insbesondere das Befahren mit Fahrrädern, Rollstühlen oder Kinderwagen einfacher. Alle Geschäfte und die Gastronomie sind erreichbar und geöffnet. Auch die Außengastronomie kann genutzt werden. Umleitung der Straßenbahnlinien 1 und 2 Entsprechend müssen die Straßenbahnlinien 1 und 2 während der Sommerferien vom 30. Juli bis 12. September umgeleitet oder durch Busse ersetzt werden. Mit Schulbeginn ab dem 13. September fahren die Straßenbahnen wieder wie gewohnt. Die Arbeiten am Pflaster werden dann bis voraussichtlich 9. Oktober fortgeführt. Ab 10. Oktober fahren auch die Buslinien 22, 32 und die Nachbuslinien 90, 91 und 94 wieder über den Moritzplatz. Die Änderungen im Überblick Die Straßenbahnlinie 1 vom Königsplatz nach Lechhausen wird in den Sommerferien durch Busse B1 ersetzt. Zwischen „Hauptbahnhof" und „Jakobertor" verkehren diese über die Haltestellen „Staatstheater", „Karlstraße", „Pilgerhausstraße" und die Ersatzhaltestelle „Fuggerei". Zwischen „Jakobertor" und der Endhaltestelle „Lechhausen/Neuer Ostfriedhof" gilt der Linienweg der Straßenbahn. Außerdem wird die Linie 1 aus „Göggingen" am Königsplatz mit der Straßenbahnlinie 4 aus „Oberhausen Nord" verknüpft. Während dieser Zeit fährt die Linie 4 nicht zum Hauptbahnhof. Linie 2 fährt über Trasse der Linie 4 Die Straßenbahnen der Linie 2 fahren zwischen Königsplatz und Wertachbrücke auf der Trasse der Linie 4 über Staatstheater und Plärrer. Die Frauentorstraße wird über den Ersatzbus B2 erschlossen, der zwischen „Oberhausen Bahnhof/Helmut-Haller-Platz", „Fischertor" und „Dom/Stadtwerke" verkehrt und von dort über „Karlstraße" und „Staatstheater" zum Königsplatz fährt. Umleitung der Buslinien 22 und 32 Die Buslinien 22 und 32 fahren während der Sommerferien und bis voraussichtlich 9. Oktober über „Hochschule", „Rotes Tor" und „Theodor-Heuss-Platz". Die Nachtbuslinien 90, 91 und 94 umgehen den Moritzplatz ebenfalls entweder über „Staatstheater" und „Karlstraße" oder über „Theodor-Heuss-Platz" und „Rotes Tor". Ausbau der Wege für die Verkehrsteilnehmer

Die Gleis- und Weichenerneuerung am Moritzplatz nutzt die Stadt Augsburg zudem dafür das Granitgroßpflaster durch ein geschnittenes Granitgroßpflaster zu ersetzten. Damit werden die Wege für Fußgänger und Radfahrer besser ausgebaut. Die Fahrbahnrandstreifen zwischen Gehweg und Straßenbahnschienen werden im Kreuzungsbereich verbreitert. Außerdem wird die vorhandene Fahrradabstellanlage in der Maximilianstraße auf Höhe der Moritzkirche modernisiert und mit Fahrradanlehnbügel versehen. Baustellenlärm erwartet Damit die Bauarbeiten möglichst schnell vorangehen, wird im Zweischichtbetrieb von 6 bis 21 Uhr gearbeitet. Leider kann es dabei vor allem in den ersten fünf Tagen bei den Abbrucharbeiten der Gleise zeitweise laut werden. Arbeiten an den Wochenenden sowie an den Feiertagen sind nicht geplant. Ausnahme ist am Samstag, den 30. Juli, an dem mit den Abbrucharbeiten begonnen wird.Der Zugang zu den Gebäuden und Geschäften sowie zur Gastronomie ist immer möglich. In Abhängigkeit vom Bauablauf werden Zeitfenster für Lieferverkehre gewährleistet. Absprachen mit Gastronomen und dem Einzelhandel sind bereits frühzeitig erfolgt.