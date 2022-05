Stadtwerke Augsburg pflanzen einen Baum pro Hausanschluss

Seit vergangenem Jahr werden die Treibhausgasemissionen für die Erstellung der rund 600 Hausanschlüsse, die jährlich gebaut werden, durch ein Klimaschutzprojekt in Indien kompensiert. Wer seitdem einen neuen Hausanschluss erstellen lässt, wird von den Stadtwerken Augsburg außerdem zu einer Baumpflanzaktion eingeladen.

„Persönlicher Beitrag zum Klimaschutz“

„Durch die Teilnahme an der Baumpflanzung, wird die Klimaneutralität der Hausanschlüsse für unsere Kunden zu einem unmittelbar nachvollziehbaren Erlebnis“, sagt swa Netze Geschäftsführer Dr. Franz Otillinger und fügt an: „Erwachsene und Kinder können dabei gemeinsam einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten und nebenbei die lokale Artenvielfalt, sowie den Erhalt der Trinkwasserqualität fördern.“

Weitere 150 heimische Laubbäume

Bereits im Herbst 2021 wurden über 600 in der Region heimische Laubbäume gepflanzt, die mit den am Standort vorhandenen Klima- und vor allem Bodenverhältnissen am besten zurechtkommen. Bei der aktuellen Pflanzaktion kamen weitere 150 Bäume hinzu. Zusätzlich zu den Winterlinden, Spitzahornen und Vogelkirschen gibt es verschiedene blühenden Sträucher, die zusammen mit dem entstehenden Wald Futter und Lebensraum für Insekten, Vögel und Feldtiere bieten.