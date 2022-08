An diesen Baustellen der Stadtwerke Augsburg wird umgeleitet

Baumaßnahmen

Symbolbild. Diese Baumaßnahmen werden im Stadtgebiet durchgeführt. Foto: Mario De Mattia / pixelio

Die Stadtwerke Augsburg (swa) erneuern ihre Infrastruktur. Welche Bereiche in Augsburg betroffen sind und was das für den Straßen- und Nahverkehr bedeutet.

Die Stadtwerke nutzen die verkehrsärmere Ferienzeit, um zahlreiche Baumaßnahmen im Stadtgebiet durchzuführen. Ein Überblick über die Einschränkungen auf die Verkehrsteilnehmer und wie lange diese andauern werden.

Gleisbauarbeiten am Moritzplatz Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

In den Sommerferien vom 30. Juli bis 12. September werden wegen Gleisbauarbeiten am Moritzplatz die Straßenbahnlinien 1 und 2 unterbrochen. Daher wird in dieser Zeit auch an anderen Baustellen gearbeitet, die zu einem späteren Zeitpunkt eine nochmalige Unterbrechung der Straßenbahnlinien zur Folge hätten. Dazu gehören die Arbeiten an der Schmieranlage am Fischertor, und die Baumaßnahmen an den Gleisen der Ulrichsbrücke, welche ab dem 16.August ausgeführt werden.

Baustelle an der Barfüßer Straße und dem Perlachberg

Während der Sommerferien werden Arbeiten an den Fernwärmeleitungen in der Barfüßer Straße vorgenommen. Die Straße wird im Bereich der Brücke sechs Wochen voll gesperrt. Außerdem wird in den Sommerferien am Perlachberg an der Fernwärmeleitung gearbeitet. Während der Bauzeit wird die Straße teilweise gesperrt. Eine Fahrspur bleibt erhalten. Aus diesem Grund ist ein Ausfahren aus dem Gebiet nur über die Schmiedgasse möglich, die Einbahnstraße wird hierfür umgedreht.

Umleitungen in der Ulmer Straße und der Firnhaberau

In der Ulmer Straße wird ein Unterfluhrhydrant saniert. Hierfür muss die Ulmer Straße in der ersten Ferienwoche voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Reinöhlstraße und Landvogtstraße. Fuß- und Radverkehr sind davon nicht betroffen. In der Firnhaberau wandert die Fernwärmebaustelle von der Schillstraße weiter. Ab dem ersten August werden im Bereich Dr. Schmelzing-Straße, Jenaer Straße, Mirabellenweg und Aprikosenweg Fernwärmeleitungen neu gebaut. Im Rahmen der rund zwölfwöchigen Bauarbeiten wird es zu Teil- und Vollsperrungen kommen. Die Umleitung wird über den Hammerschmiedweg eingerichtet.

Verlegung von Fernwärmeleitungen und Arbeiten in Neusäß Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Von Anfang September bis Anfang November werden in der Radetzkystraße, Schleiermacherstraße, Hanauerstraße und Waterloostraße Fernwärmeleitungen verlegt. In dieser Zeit kommt es zu Teil- und Vollsperrungen. Während der vierwöchigen Sperrung der Radezkystraße ist eine Umleitung über die Neuburgerstraße/Blücherstraße eingerichtet. In der zweiten Sommerferienhälfte wird zudem die Straßendecke im Bereich der Haltestelle „Kriegshaber“ in der Neusässer Straße saniert. Daher wird in den geplanten drei Wochen Bauzeit die Straße in diesem Bereich voll gesperrt. Die Umleitung wird über den Kobelweg oder die Bürgermeister-Ackermann-Straße eingerichtet.

Baumaßnahmen in der Karolinenstraße und der Riedingerstraße

Seit dem Frühjahr werden in der Karolinenstraße die Leitungen für Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation saniert. Dabei wird die Straße teilweise gesperrt oder die Fahrspuren verengt. Die Baumaßnahmen dauern bis in die zweite Jahreshälfte. In den Sommerferien werden zudem weiter Fernwärmerohre für die Fernwärme-Nordspange verlegt. Dadurch bedingt, kommt es in der Riedingerstaße. zu einer Einbahnstraßenregelung von der Heinrich-von-Buz-Straße bis zur Inneren Uferstraße. Für diesen Zeitraum ist eine Umleitungsstrecke über die Donauwörtherstraße, Wertachstraße und Heinrich-von-Buz-Straße eingerichtet.

Schaezlerstraße und Friedrichshafener Straße betroffen

Ab dem 9. August bis voraussichtlich dem 12. September werden in der Schaezlerstraße Telekommunikationsleitungen verlegt. Die Schaezlerstraße wird Richtung Norden als Einbahnstraße geführt, eine Umleitung über Prinzregenten- und Holbeinstraße wird eingerichtet. Seit dem 18.Juli wird in der Friedrichshafener Straße an den Gas- und Wasserleitungen gearbeitet. Ab Ferienbeginn wird dort die Schertlinstraße gequert. Dort kommt es für etwa zwei bis drei Wochen zu einer Einengung der Fahrspuren. Eine weitere Querung der Schertlinstraße findet auf Höhe Max-Gutmann-Straße statt, denn das Prinz-Karl-Viertel wird an das Fernwärmenetz angebunden. Auch hier werden Fahrspuren weggenommen und eingeengt.

Behinderungen am Milchberg und der Hermannstraße Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ab der ersten Augusthälfte wird es am Milchberg zu einer Engstelle kommen, weil dort Telekommunikationsleitungen verlegt werden. Aktuell wird zudem in der Hermannstraße an den Gasleitungen gearbeitet: Die Baumaßnahme dauert etwa drei Wochen. Es kommt zu kleineren Behinderungen. Aufgrund von Gleisbauarbeiten, dem Umbau der Lichtsignalanlage und der Oberflächenwiederherstellung kommt es von Mitte August bis Anfang September im Bereich Thomm- und Frauentorstraße zu einer Engstelle im Kreuzungsbereich.

Baustelle an der Leonhardstraße und auf dem Kreuz

Ab dem 16. August bis voraussichtlich dem 12. September werden in der Leonhardstraße Wasser- und Gasleitungen erneuert. Daher wird in diesem Bereich in der Gögginger Straße die Fahrbahn verengt. In den Sommerferien beginnen voraussichtlich auch die Arbeiten an der Fernwärmeleitung auf dem Kreuz. In diesem Bereich wird der Verkehr während der Bauarbeiten als Einbahnstraße geführt.