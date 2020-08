Das sind die aktuellen Baustellen im Stadtgebiet Augsburg

Die Stadt Augsburg hat über die aktuellen Baustellen in Augsburg informiert. Am Montag, den 17. August, beginnen in der Riedinger Straße Ecke Heinrich-von-Buz-Straße kurze Instandsetzungsarbeiten an den Kanalrohren. Dadurch ist die Riedinger Straße Richtung stadtauswärts auf einen Fahrstreifen verengt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zu drei Tage an.

Sperrung für Fahrzeuge in der Nähe der Kreitmayerstraße

Ab Montag, 17. August beginnen im Kreuzungsbereich zwischen der Kreitmayerstraße, der Schleiermacherstraße und der Waterloostraße Straßenbauarbeiten im Bereich des Neubaus. Durch die Arbeiten sind die Kreitmayerstraße und Schleiermacherstraße abwechselnd für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Ende August an.

Bauarbeiten in Lechhausen bis Ende des Jahres

Am Montag, 17. August, beginnen die Straßenbauarbeiten für die neue Geh- und Radwegführung an der Ecke zwischen der Neuburger Straße und der Blücherstraße am Schlößle. Dafür muss die Rechtsabbiegespur auf der Neuburgerstraße Straße für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden. Ein Rechtsabbiegen in die Blücherstraße sei jedoch trotzdem möglich. Die Bauarbeiten die hauptsächlich auf dem Geh- und Radweg stattfinden, sollen laut Aussage der Stadt voraussichtlich bis Ende des Jahres andauern.

Weiterhin andauernde Bauarbeiten

Bereits am 27. Juli haben im Alten Postweg Ecke Rumplerstraße Reparaturarbeiten an einem Fernwärmeschacht begonnen. Diese dauern voraussichtlich bis Ende August an.

Ebenfalls seit Juli finden Arbeiten auf der Nagahama-Allee im Tunnelbereich zwischen Friedberger Straße und Prinzstraße Erneuerungsarbeiten der Tunneltechnik statt. Dazu werde in verschiedenen Bauphasen dem Fahrzeugverkehr je eine Fahrspur entzogen. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende September abgeschlossen sein.

Außerdem laufen in der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Am Messezentrum Renovierungsarbeiten am Fußgängersteg. Durch die Arbeiten ist die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung B17 auf eine Fahrspur verengt. Auch diese Bauphase dauert bis voraussichtlich Mitte August an.