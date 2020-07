Es wird eng: die aktuellen Baustellen in Augsburg

Ab 27. Juli 2020 beginnen im Alten Postweg Ecke Rumplerstraße Reparaturarbeiten an einem Fernwärmeschacht. Durch die Arbeiten ist der Alte Postweg aus Richtung Univiertel an der Kreuzung zur Rumplerstraße auf eine Fahrspur verengt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August an.

Auch ab diesem Montag finden auf der Nagahama-Allee im Tunnelbereich zwischen Friedberger Straße und Prinzstraße Erneuerungsarbeiten der Tunneltechnik statt. Dazu wird in verschiedenen Bauphasen dem Fahrzeugverkehr je eine Fahrspur entzogen. Hier kann es zu Behinderungen kommen. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende September abgeschlossen sein.

Bobinger Straße wird zur Einbahnstraße

Außerdem beginnen in der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Am Messezentrum Renovierungsarbeiten am Fußgängersteg. Durch die Arbeiten ist die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung B17 auf eine Fahrspur verengt. Diese Bauphase dauert bis voraussichtlich Mitte August an.

Am selben Tag beginnen zudem in der Bobinger Straße Ecke Bergheimer Straße Arbeiten an einer neuen Wasserleitung. Durch diese Maßnahme wird die Bobinger Straße zu einer Einbahnstraße in südliche Richtung umgewandelt. Die Bergheimer Straße wird ab der Kreuzung bis zur Brücke über die Singold für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Im weiteren Verlauf der Maßnahme wird parallel an der Erneuerung der Gehwege gearbeitet und zum Schluss wird die Straße neu hergestellt. Nach der Beendigung der kompletten Arbeiten in der Bergheimer Straße wird die Vollsperrung dort aufgehoben, die Einbahnstraße in der Bobinger Straße wird bis zum Abschluss der Arbeiten – voraussichtlich bis Anfang September – bleiben.

Behinderungen nahe Friedberger Straße

Nachdem die Gas- und Wasserleitungsarbeiten in der Peterhofstraße abgeschlossen sind, beginnen dort die Baumaßnahmen für die Oberflächenwiederherstellung. Dafür muss die Peterhofstraße im Einmündungsbereich Friedberger Straße bis zur Wendelstreinstraße wechselseitig gesperrt werden. Die Peterhofstraße wird in dieser Zeit zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Süd. Eine Umleitung über die Hochzoller Straße ist ausgeschildert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Anfang September beendet sein.

Seit dem vergangenen Freitag finden in dem Alten Postweg Höhe Hannah-Arendt-Straße außerdem Gleisbauarbeiten statt. Dadurch wird der Verkehr im Bereich der Baustelle über eine provisorisch angelegte Fahrbahn umgeleitet. Pro Fahrrichtung bleibt es bei je einer Fahrspur. Jedoch ist das Linksabbiegen in die Hannah Arendt-Straße aus Richtung Univiertel nicht möglich. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis 22. August an.