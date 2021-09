Das Leonardo Hotel in Augsburg bereitet sich auf die Öffnung vor

Es ist einer der größten Hotelprojekte der Stadt Augsburg: Das Leonardo Augsburg, direkt an der Wertach im Stadtteil Stadtjägerviertel gelegen, wird in rund drei Wochen eröffnet. Das verkündeten die Betreiber jetzt. Es ist auch gleichzeitig das erste Haus der Leonardo Hotels Central Europe in der Fuggerstadt, das unter der Marke „Leonardo“ betrieben wird. Rund 40 Mitarbeiter, die laut dem Hotel überwiegend aus Augsburg kommen, werden den neuen Operations Manager Fabian Falzboden tatkräftig unterstützen.

Bisher sind alle Etagen des Hotels, bestehend aus einem Haupt- und einem Turmgebäude, fertiggestellt. Der letzte Feinschliff gebührt der 165 Quadratmeter großen Dachterrasse, die einen Blick über die Fuggerstadt bietet und exklusiv Veranstaltungsgästen vorbehalten ist. Auf sieben Etagen stehen somit 235 Zimmer und Suiten, acht Veranstaltungsräume inklusive Conference Hall für bis zu 300 Personen, eine auch für Externe zugängliche Co-Working Station, Restaurant mit Bar, Fitnessraum und Fahrradverleih sowie E-Tankstellen und eine begrünte Innenhof-Terrasse in den Startlöchern.

In Augsburg wird das Haus mit seinem für Leonardo Hotels typischen speziellen Open-Lobby-Design eröffnet, das Rezeption, Restaurant, Bar und Co-Working Station miteinander verbindet. Außerdem setzten die Designer nach einer Mitteilung des Hotels auf einen örtlichen Bezug, der die Stadt überall im Haus in ausgewählten Accessoires, Bildern, Fototapeten und Lichtelementen widerspiegeln soll.

Das neue Leonardo Augsburg ist das erste Haus der Leonardo Hotels Central Europe in der Fuggerstadt und ergänzt das Portfolio der Hotelgruppe auf insgesamt 14 Häuser in Bayern, die komplett über 2.500 Zimmer, 40 Tagungsräume und 420 Mitarbeiter verfügen. Der Projektentwickler ist Hubert Haupt Immobilien, mit dem die Leonardo Hotels bereits das Leonardo Royal Nürnberg im Tafelhofpalais im Juni 2021 erfolgreich eröffnet hatten.