Das ist der neue Interims-Direktor der Hessing Stiftung

Mitte Januar wurde der Direktor der Hessing Stiftung, Markus Funk mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Seitdem leitete der Stadtdirektor Thomas Schmidt-Tancredi, der bis März 2020 auch Interims-Geschäftsführer der Messe Augsburg war, die Stiftung übergangsweise. Zum 30. April wurde er vom Verwaltungsrat der Hessing abberufen. Das gab die Stiftung am Montag bekannt.

Schmidt-Tancredi bleibt Hessing Stiftung erhalten

„So überraschend und kurzfristig, wie ich Mitte Januar diesen Jahres Direktor geworden bin, so kurzfristig endet dieser Abschnitt auch wieder“, sagt Thomas Schmidt-Tancredi. „Erfreulicherweise ist mein Abschied aber kein endgültiger. Ich bleibe der Hessing Stiftung als Geschäftsleiter erhalten“.

Das sind die Gründe für die Abberufung

Gründe für die Abberufung liegen in dem Wechsel der Wahlperioden. Innerhalb der Organisation der Stadt Augsburg und des Referates Oberbürgermeisterin werden verschiedene Änderungen umgesetzt. Thomas Schmidt-Tancredi wird hier den Umbau begleiten und zudem Aufgaben, von bisher noch unbesetzten Referentenstellen, interimsweise übernehmen. Auch wird es im Rahmen der Neuorganisation des Referates Oberbürgermeisterin zu weiteren Aufgabenmehrungen in seinem Direktionsbereich kommen.

„Durch diese Aufgabenmehrung ist es erforderlich, dass ich verstärkt meinen Verpflichtungen innerhalb der Stadt Augsburg nachkommen muss und dadurch eine nebenamtliche Tätigkeit als Stiftungsdirektor nicht mehr möglich sein wird“, so Thomas Schmidt-Tancredi.

Dr. Michael Hoffmann ist neuer Interims-Direktor

Dr. Michael Hofmann hat zum 1. Mai 2020 den Posten des Direktors interimsweise übernommen. Er ist Partner der Unternehmensberatung Vindelici Advisors AG mit Hauptsitz in Augsburg. Diese hat sich in einem Geschäftsfeld auf das interimsweise Führen von Unternehmen spezialisiert.

„Die zeitweise Übernahme des Direktorpostens der Hessing Stiftung ist eine besondere Aufgabe für mich“, beschreibt Dr. Michael Hofmann. „Mit ihrer über 100-jährigen Tradition ist sie eine Instanz in und um Augsburg. Gerade wegen ihrer vielseitig aufgestellten Unternehmensbereiche gilt es sie, bis zum Dienstantritt des neuen Direktors, entsprechend aufzustellen. Ganz besonders in dieser außergewöhnlichen Zeit rund um den Corona-Virus“, sagt Dr. Hofmann. Er dürfte einigen Augsburgern auch bekannt sein als Geschäftsführer des Andreas Schmid Lab.

Mehr zur Vindelici Advisors Aktiengesellschaft

Vindelici Advisors Aktiengesellschaft ist eine Strategie- und Managementberatung mit Hauptsitz in Augsburg und Büros in Stuttgart und Frankfurt am Main. Zu ihren Beratungsfeldern gehören Interim-Management, Aufbau neuer Geschäftsfelder, Transaktions- und Transformationsberatung.