Das ist der neue Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen

Personalie

Peter Müller ist ab 15. September 2023 Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. Foto: Mediengruppe Pressedruck/Silvio Wyszengrad

Peter Müller (49) wird zum 15. September 2023 neben Andrea Kümpfbeck weiterer Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. Damit ist die Doppelspitze für eine der führenden deutschen regionalen Tageszeitungen wieder komplett. Der frühere Chefredakteur Gregor Peter Schmitz hat die Mediengruppe Pressedruck im Februar 2022 verlassen und ist zum Stern gewechselt.

Peter Müller ist Ex-Büroleiter des Spiegels

Peter Müller arbeitete zehn Jahre für den Spiegel als Büroleiter in Brüssel und zuvor als Korrespondent im Hauptstadtbüro. Vor seiner Karriere beim Nachrichtenmagazin war er stellvertretender Politikchef bei der Welt am Sonntag sowie Korrespondent beim Handelsblatt. 2016 veröffentlichte Müller sein Buch „Der Machtkampf. Seehofer und die Zukunft der CSU“. Zuletzt arbeitete er in Brüssel als Kommunikationsberater und Redenschreiber für die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen. Müller ist Volljurist und hat in Passau und München sowie anschließend in Harvard studiert. „Ich freue mich sehr, gemeinsam mit vielen großartigen Kolleginnen und Kollegen die klassische Mischung weiter zu stärken, für die die Augsburger Allgemeine steht: der Welt zugewandt und gleichzeitig in der Heimat verwurzelt. Ich bin mir sicher, dass genau diese Mischung auch im digitalen Umfeld eine gute Zukunft haben wird“, äußert sich Peter Müller zu seinem neuen Job.

„Vollblut-Journalist“ und gebürtiger Augsburger

Alexandra Holland, geschäftsführende Gesellschafterin der Mediengruppe Pressedruck, zu der Personalie: „Mit Peter Müller gewinnen wir für die Augsburger Allgemeine einen Vollblut-Journalisten mit breiter publizistischer Erfahrung, der ausgezeichnet vernetzt ist. Peter Müller ist zudem gebürtiger Augsburger und ist in Bayerisch-Schwaben aufgewachsen – er bringt somit jede Menge Heimat-Perspektive mit.“