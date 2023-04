Digital Dinner feiert Premiere: Wie sieht die Zukunft von Augsburg aus?

ZUKUNFTSWOCHE AUGSBURG

Die Initiatoren der ZUKUNFTSWOCHE AUGSBURG: Daniel Kempf, Andreas Schmutterer, Eva Weber und Dr. Wolfgang Hübschle.

„Die ZUKUNFTSWOCHE AUGSBURG ist aus mehreren Ideen und Impulsen heraus entstanden. Denn es gibt so viele digitale Player in dieser Region, die alle etwas bewegen, das die gesamte Gesellschaft betrifft. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese Impulse zu bündeln und dadurch die Zukunft von Augsburg zu gestalten.“ Mit diesen Worten eröffnet Daniel Kempf, Geschäftsführer von pd digital und Organisator des Rocketeer Festivals, das exklusive Digital Dinner.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Event der ZUKUNFTSWOCHE AUGSBURG

Das Netzwerkevent, das am Mittwochabend im Teesaal des Hotel Maximilian's stattfand, ist Teil der ZUKUNFTSWOCHE AUGSBURG. Initiiert wird diese von der Augsburger Allgemeinen und der Stadt Augsburg. „Wir freuen uns sehr, dass es erstmalig zu dieser Kooperation gekommen ist, und wir hoffen, dass wir das noch viele weitere Male wiederholen können“, betont Dr. Wolfgang Hübschle, Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg, bei seiner Begrüßung.

Digital Dinner feiert Premiere Previous Next Das Digital Dinner – eine der Highlight-Veranstaltungen der ZUKUNFTSWOCHE AUGSBURG – fand am Mittwochabend im Teesaal des Hotel Maximilian‘s statt. Fotos: Angelina Märkl/B4BSCHWABEN.de

„Die ZUKUNFTSWOCHE AUGSBURG ist die perfekte Plattform, um all denjenigen ein Gesicht zu geben, die in der Stadt Augsburg und in der gesamten Region etwas vorwärts bringen wollen. Das sind Themen, die sich mit der Zukunft beschäftigen und mit der Frage, wie wir unsere Wirtschaft und unsere Stadt weiterentwickeln können. Genau so eine Plattform brauchen wir dringend, denn hier entstehen viele Synergien und Ideen, die die Region zukunftsfähig machen", äußert sich Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber, auf dem Event.

Ziel der ZUKUNFTSWOCHE AUGSBURG sei es, die digitalen Strukturen immer weiter ausbauen und das bestehende Netzwerk noch enger miteinander verstricken. Und da sie auf allen Kanälen der Augsburger Allgemeinen medial begleitet wird, sei sie deshalb der perfekte Kommunikationskanal, um eine breite Zielgruppe zu erreichen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Über 100 Gäste beim Digital Dinner

Dem stimmt Andreas Schmutterer, Verlagsleiter der Augsburger Allgemeinen, zum Abschluss der Begrüßungsrunde zu. Er richtet seine Worte direkt an die über 100 Gäste der Veranstaltung: „Keiner von Ihnen ist heute zufällig hier! Denn Sie alle sind es, die ihren Teil dazu beitragen, dass Augsburg sich klar positioniert – in der Region, aber auch über deren Grenzen hinaus. Mein Appell an alle, die heute da sind: Bringt euch mit ein. Denn wir müssen uns nicht verstecken!“ Nach der Begrüßungsrede konnten sich Ideengeber, Innovatoren und Vordenker aus der Region in einem entspannten Rahmen bei Flying Dinner von Spitzenkoch Simon Lang und Drinks über die Themen Zukunft und Digitalisierung austauschen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Über die ZUKUNFTSWOCHE AUGSBURG

Von heute bis kommenden Samstag findet die erste ZUKUNFTSWOCHE AUGSBURG statt. Gemeinsam initiiert von Augsburger Allgemeine und Stadt Augsburg bündelt die Aktionswoche vom 24. bis 29. April erstmals mehrere Events zum Thema Zukunft und Digitalisierung