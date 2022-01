Gregor Peter Schmitz wechselt von Augsburger Allgemeine zu RTL

Gregor Peter Schmitz tritt zum 1. April bei RTL Deutschland an. Mit dem 46-Jährigen gewinnt das Kölner Medienunternehmen einen der „profiliertesten Journalisten des Landes“, heißt es in der Pressemitteilung. 2020 wurde er zum Chefredakteur des Jahres gewählt. Seit vier Jahren arbeitet Schmitz als Chefredakteur der „Augsburger Allgemeinen“, berufliche Stationen davor lagen bei der „Wirtschaftswoche“ und beim „Spiegel“.

RTL will unabhändigen Journalismus ausbauen

Der Ausbau des unabhängigen Journalismus zähle zu den Kernwachstumsfeldern des neu aufgestellten RTL Deutschland.

„Ich freue mich sehr, dass mit Gregor Peter Schmitz ein so renommierter Journalist zu uns wechselt. Mit seiner Leidenschaft für hochwertigen Journalismus und als exzellenter Erklärer des Geschehens, der Erfahrungen in allen Mediengattungen gesammelt hat, wird er prägend am Ausbau unserer journalistischen Angebote mitwirken“, äußert sich Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS.

Gregor Peter Schmitz wechselte Anfang 2018 als Chefredakteur zur Augsburger Allgemeine. Im selben Jahr hat er das neue Format „Augsburger Allgemeine Live" ins Leben gerufen. Unter anderem war die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihm zu Gast. Im November 2021 wurde bekannt, dass er die Mediengruppe Pressedruck auf eigenen Wunsch im Februar 2022 verlassen wird. Seine Aufgaben übernehmen ab 1. Februar 2022 kommissarisch die beiden stellvertretenden Chefredakteure Andrea Kümpfbeck und Yannick Dillinger.