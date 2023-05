Die neue Intersana 2023 feiert ihre Premiere

Messe

Die Intersana 2023 heißt ihre Gäste in Augsburg willkommen. Foto: Michael Arnold / B4BSCHWABEN.de

Dieses Wochenende dreht sich in der Messe Augsburg alles um das Thema Gesundheit. Denn die neue Intersana ist heute gestartet. Das erwartet die Gäste.

„Gesundheit geht uns alle etwas an“ – klingt abgedroschen, ist aber eine Tatsache. Deshalb entschlossen sich die Messe Augsburg und die Mediengruppe Pressedruck zu einer Kooperation, um die Intersana 2023 mit einer Neuauflage wieder an den Start zu bringen. Gerade nach den Corona-Jahren sei das Thema Gesundheit wieder mehr in den gesellschaftlichen Fokus gerückt, sind sich Messe Chef Lorenz Rau und der Prokurist der Mediengruppe Pressedruck, Matthias Schmid, einig.

Rund 7.500 Besucher werden auf der Augsburger Gesundheitsmesse erwartet. Die Aussteller präsentieren insgesamt gleich fünf Themenwelten aus der Gesundheit.

Deshalb dreht sich dieses Wochenende in der Halle 5 der Messe Augsburg alles um das Thema Gesundheit. Erwartet werden rund 7.500 Besucher. Zielgruppe sind dabei im Besonderen auch Unternehmer. Denn auch Gesundheit im Betrieb rücke immer mehr in den Fokus, sagen Rau und Schmid. Besonders in Hinblick auf mentale Gesundheit und Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Intersana 2023: Fünf Themenwelten rund um das Thema Gesundheit

Insgesamt ist das Konzept der neuen Intersana auf fünf Themenwelten aufgeteilt. Diese heißen „Medizin“, „Ernährung“, „Sport“, „Familie“ und „Gesundes Wohnen“. Die Aussteller in allen Themenwelten sind dabei bewusst in einem breiten Spektrum angelegt. Dabei sind zum Beispiel Big Player wie die AOK, aber auch Start-ups wie der Familienbetrieb „not a sweet“ aus der Nähe von Starnberg, der sich auf gesunde Pralinen spezialisiert hat. Auch diverse Heilbäder, etwa die Thermen von Treuchtlingen und Bad Aibling sind auf der Messe vertreten. Zum Mitmachen für Kinder und Erwachsene lädt der Stand der Badminton-Sparte des TSV Haunstetten ein.

Das erwarten die Veranstalter von der Intersana 2023

Lorenz Rau und Matthias Schmid zeigen sich von ihrem gemeinsamen Projekt überzeugt. Denn die Kooperation der beiden Unternehmen ist kein Zufall. Denn die Zielgruppen der Intersana und der Leser der Augsburger Allgemeinen überschneiden sich in vielerlei Hinsicht. Die Intersana will Unternehmer, aber auch Familien, Sportler und schlicht Menschen, die einen gesunden Lebensstil pflegen wollen, ansprechen. Dieses Publikum bedient die Augsburger Allgemeine ebenfalls. „Deshalb nutzen wir beide unsere Stärken“, erklärt Rau. „Die Augsburger Allgemeine übernimmt die Kommunikation“, sagt Schmid, „bei der Messe Augsburg findet die Veranstaltung statt.“