Mediengruppe Pressedruck: Zwei neue Vorsitzende der Geschäftsleitung

Bernhard Hock (links) und Andreas Schmutterer (rechts). Foto: Mediengruppe Pressedruck

Die Mediengruppe Pressedruck befindet sich wie die gesamte Branche in einer Phase der tiefgreifenden Transformation ihrer Geschäfte. Um die Entscheidungs- und Umsetzungsgeschwindigkeit weiter zu erhöhen, werden künftig im Stammhaus der Mediengruppe Pressedruck in Augsburg die Kräfte gebündelt und in diesem Zusammenhang eine neue Standort-Verantwortung etabliert:

Bernhard Hock und Andreas Schmutterer übernehmen als Vorsitzende der Geschäftsleitung ab dem 01.07.2023 die Verantwortung für alle Medienmarken rund um die Augsburger Allgemeine und alle angeschlossenen Geschäftsbereiche am Standort Augsburg. Die beiden berichten gemeinsam an die Gruppen-Geschäftsführung. Diese besteht wie bisher aus Andreas Scherer (CEO), Alexandra Holland (geschäftsführende Gesellschafterin) und Marcus Strohmayr (CFO).

Das sind die neuen Aufgaben von Bernhard Hock und Andreas Schmutterer

Bernhard Hock verantwortet zukünftig die Unternehmensbereiche Redaktion der Augsburger Allgemeinen und die Zentralen Dienste sowie wie bisher die rt1.media group mit sämtlichen Beteiligungen und Marken. Andreas Schmutterer übernimmt wie bisher die Verantwortung für den Unternehmensbereich Verlag der Augsburger Allgemeinen sowie zukünftig für die Unternehmensbereiche Logistik und Inter-Media mit jeweils sämtlichen Beteiligungen und Marken.

Weshalb hat sich pd zu der Veränderung entschieden?

Andreas Scherer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mediengruppe Pressedruck erklärte zu der Personalie: „Mit der Neuausrichtung der Verantwortung in unserem Stammhaus in Augsburg erhöhen wir die Flexibilität und die Schlagkraft unserer Organisation, um den sich immer schneller verändernden Rahmenbedingungen unseres Geschäfts erfolgreich begegnen zu können.“

Alexandra Holland, geschäftsführende Gesellschafterin der Mediengruppe Pressedruck, ergänzte: „Mit Bernhard Hock und Andreas Schmutterer treten zwei erfahrene Medien-Manager, mit denen wir seit vielen Jahren vertrauensvoll und erfolgreich zusammenarbeiten, an die Spitze des Standorts Augsburg. Wir sind überzeugt, dass wir mit den beiden die Herausforderungen der Zukunft meistern werden.“

Über den Werdegang von Bernhard Hock

Bernhard Hock ist seit 2019 Geschäftsführer der rt1.media group innerhalb der Mediengruppe Pressedruck. Zuvor war er seit 2013 als Kaufmännischer Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung der Schwäbisch Media für das Beteiligungsmanagement des Medienhauses zuständig und verantwortete innerhalb der Geschäftsleitung die Bereiche TV und Radio. Zuvor war er von 2003 bis 2013 Geschäftsführer bei Radio 7. Seine ersten Verlagserfahrungen sammelte Bernhard Hock zwischen 1995 und 2000 bei der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck in Stuttgart, München und Berlin.

Über den Werdegang von Andreas Schmutterer

Andreas Schmutterer begann seine berufliche Laufbahn 1999 – nach der Ausbildung zum Werbekaufmann in der WEKA Firmengruppe (Kissing) und zum Direktmarketing Fachwirt (BAW) – als Werbeplaner im Europa Fachpresse Verlag in München. 2001 kam er als Marketing Manager zur Presse-Druck- und Verlags-GmbH, um die Onlinevermarktung aufzubauen. 2007 übernahm Andreas Schmutterer die Gesamtverantwortung für das Produktmanagement (Print und Digital). 2012 folgte der Sprung zum stellvertretenden Verlagsleiter Crossmedia. Seit 2014 war er als stellvertretender Verlagsleiter für den Privatmarkt verantwortlich und seit 2015 schließlich als Verlagsleiter für den Privat- und Werbemarkt der Zeitung, die Wochenzeitungen, Crossmedia und die Digitalstrategie im Verlag sowie für die Druckerei.