Bayerischer Printpreis 2023: Markus Söder ehrt Augsburger Verleger Andreas Scherer

Auszeichnung

Andreas Scherer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mediengruppe Pressedruck. Foto: VBZV

Mit dem Bayerischen Printpreis werden herausragende verlegerische, gestalterische und technische Leistungen von Verlagen, Agenturen und Druckereien in den Kategorien „Zeitschrift“, „Zeitung“ und „Druck“ prämiert. Der Bayerische Ministerpräsident verleiht im Rahmen der feierlichen Preisverleihung einen Ehrenpreis an eine Persönlichkeit, die sich in besonderer Weise um den bayerischen Printmedienstandort verdient gemacht hat. Der Ehrenpreis geht dieses Jahr an Andreas Scherer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Augsburger Mediengruppe Pressedruck sowie Erster Vorsitzender des Verbands Bayerischer Zeitungsverleger e. V.

Söder lobt Andreas Scherer in höchsten Tönen

Ministerpräsident Dr. Markus Söder erklärt die Gründe für die Auszeichnung: „Andreas Scherer ist eine herausragende Verlegerpersönlichkeit und verkörpert beispielhaft das Bild eines ‚ehrbaren Kaufmanns‘. Als Vorsitzender der Geschäftsführung der Augsburger Mediengruppe Pressedruck ist er verantwortlich für den Erfolg einer Mediengruppe, die inzwischen zu den größten in Deutschland zählt und neben Zeitungen auch Hörfunk, Fernsehen, Logistikdienstleistungen, Werbevermarktung und Beteiligungen an Start-Ups umfasst. Sein Handeln als Unternehmer ist von Ideenreichtum, Mut und Weitsicht geprägt.“

Scherer leistet verantwortungsvolle Arbeit in Doppelfunktion

Insbesondere sein Mitwirken am Wandel und Erhalt der Branche weiß der bayerische Ministerpräsident zu schätzen: „In einer Phase tiefgreifender Veränderungen für eine ganze Branche gestaltet Andreas Scherer den ökonomischen und technologischen Strukturwandel entscheidend mit – als erfolgreicher Manager und zugleich im Ehrenamt. Als Erster Vorsitzender des Verbands Bayerischer Zeitungsverleger setzt er sich seit vielen Jahren mit großem Engagement für eine vielfältige Medienlandschaft in Bayern und Deutschland ein. Immer hat er dabei sowohl die großen als auch die kleinen Medienhäuser im Blick, denn er weiß um die Bedeutung jedes einzelnen Angebots für die Gesellschaft und um den Wert für unsere Demokratie.“

Wann findet die Preisverleihung des Bayerischen Printpreis 2023 statt?

Der Bayerische Printpreis wird alle zwei Jahre vom Verband Bayerischer Zeitungsverleger e. V. (VBZV), dem MVFP Medienverband der freien Presse e.V., Landesvertretung Bayern, und dem Verband Druck und Medien Bayern e. V. (VDMB) bundesweit ausgeschrieben und von der Bayerischen Staatskanzlei gefördert. Die Preisverleihung findet am 26. Oktober 2023 in der HFF Hochschule für Fernsehen und Film in München statt.