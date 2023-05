Das erwartet die Gäste der Firmenkontaktmesse Pyramid

Veranstaltung

Der Kontakt zwischen Unternehmen und Studierenden steht im Mittelpunkt der Firmenkontaktmesse Pyramid. Sie findet am 17. Mai an der Messe Augsburg statt. Foto: Daniel Thalhofer

Am Mittwoch, 17. Mai zwischen 10 und 15 Uhr findet die Firmenkontaktmesse Pyramid erneut auf dem Gelände der Messe Augsburg in den Hallen fünf und sechs statt. Seit dem vergangenen Jahr konnte die Messe wieder in Präsenzform stattfinden. Bereits zum 33. Mal lädt das über 60-köpfige studentische Organisationsteam interessierte Studierende dazu ein, mit über 250 ausstellenden Firmen in Kontakt zu treten. Mit rund 3.500 Besucher zählt die Firmenkontaktmesse zu den größten selbstorganisierten Rekrutierungsmessen in ganz Süddeutschland.

Das sind die Intentionen der Veranstaltung

Das Ziel der Pyramid ist es, den Dialog zwischen Studierenden und Unternehmen zu fördern und hierfür eine Kommunikationsplattform zu bieten. In direkten Gesprächen erfahren die Studierenden alles über Einstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb der Unternehmen. Auch können sie sich wissenswerte Informationen für eine Bewerbung bei den Firmenvertreter einholen.

Unter dem Motto „Mit Wissen und Praxis zum Erfolg“ ist die Firmenkontaktmesse eine Anlaufstelle für alle, die auf der Suche nach Anstellungsverträgen, Praktikumsstellen, Werkstudierendenstelle und Praxiskooperationen sind. Ergänzt wird die Messe durch Kurzvorstellungsgespräche im Rahmen des Formats „Catch-it-if-you-can“ und der Möglichkeit professionelle Bewerbungsfotos und Bewerbertrainings zu erhalten. Zudem gibt es auf der Veranstaltung ein Kickerturnier und eine DJ-Box.

Das ist neu auf der Pyramid 2023

Mit dem neuen Pyramid-Shuttle-Service in Kooperation mit der SWA kommen alle Besucher vom Campus am Roten Tor aus, leicht, unkompliziert und ganz entspannt zum Messegelände. Auch wird es wieder eine Chill-Out-Area zum kurzen Relaxen zwischen den vielen Gesprächen geben.

Das HSA-Funkenwerk, die Existenzgründer-Schmiede der Hochschule Augsburg, wird mit der Funkenwerk-Start-up-Area ebenfalls wieder auf der Messe vertreten sein. Dort überrascht die zukünftige Generation an Unternehmensgründer mit neuen und innovativen Ideen.