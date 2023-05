Neues TTZ Aichach der Technischen Hochschule Augsburg fokussiert die Baubranche

Wissenschaft und Wirtschaft

Aichach wird neuer Standort für ein Technologietransferzentrum der Technischen Hochschule Augsburg. Foto: adobeStock/THA

3,75 Millionen Euro Förderung hat Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume in einer für das vierte Technologietransferzentrum der THA bekannt gegeben. Diese Fokuspunkte werden in der neuen Außenstelle der THA gesetzt.

Die Technische Hochschule Augsburg (THA) kann die Arbeit in einem neuen Technologietransferzentrum (TTZ) in Aichach aufnehmen. Das hat das Kabinett nun beschlossen. Im Forschungsschwerpunkt „digitales Planen und Fertigen im Bauwesen“ sollen Innovationen im Bauwesen in enger Kooperation zwischen Wissenschaft und regionalen Unternehmen entwickelt werden.

„Im Programm der Initiative ,Hightech Transfer Bayern‘ konnten wir mit unserem Antrag für ein viertes Technologietransferzentrum punkten und erhalten für die Umsetzung 3,75 Millionen Euro Förderung. Neben den TTZ in Nördlingen, Donauwörth und Landsberg haben wir nun die Möglichkeit, am Außenstandort in Aichach Lösungen für digitale und nachhaltige Planungs- und Fertigungssysteme im Bauwesen zu entwickeln und den Technologietransfer mit den Unternehmen in der Region auszubauen“, sagt Prof. Dr. Dr. h.c. Gordon Thomas Rohrmair, Präsident der Technischen Hochschule Augsburg. „Das bedeutet einen echten Meilenstein für unseren Landkreis und wird die Bildungsregion Wittelsbacher Land nochmals auf eine neue Stufe heben“, freut sich der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko, der hierzu seit einigen Jahren mit der Staatsregierung und der Technischen Hochschule Augsburg in intensiven Verhandlungen war.

TZA Aichach soll „Think Tank für die Baubranche“ sein

Die aktuellen Herausforderungen in der Bauwirtschaft sind vielseitig und komplex. Zu den Treiberthemen zählen Umweltthemen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz ebenso wie steigende Baukosten, eine hohe Baunachfrage im Wohnungsbau, Fachkräftemangel, Digitalisierung und viele weitere. Daraus ergeben sich Anforderungen an Ressourcenschonung, Emissionsminderung, Kosteneinsparungen, Aus- und Weiterbildung und weitere Zukunftsthemen.

Die regionale Wirtschaft, insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen aus Industrie, Handwerk und Bauwesen, sind aufgrund der aktuellen Herausforderungen mit massiven Veränderungen hinsichtlich Digitalisierung und Nachhaltigkeit konfrontiert. Zugleich ist in der Baubranche spürbar, dass zahlreiche Innovationen entwickelt werden. „Diese Impulse und Ideen gilt es im Think Tank im TTZ in Aichach aufzugreifen, um die Expertisen aus Forschung und Praxis optimal zu bündeln“, sagt Prof. Dr. Frank Danzinger, Präsidialbeauftragter für Technologie und Innovation und wissenschaftlicher Co-Leiter des Instituts für Technologie- und Wissenstransfer (ITW) der Technischen Hochschule Augsburg.

Welchen fachlichen Schwerpunkt legt das TTZ Aichach?

Der fachliche Schwerpunkt soll am TTZ in Aichach im Zukunftsfeld „digitales und nachhaltiges Planen und Fertigen im Bauwesen“ liegen. Dazu unterstützt das TTZ Unternehmen aus der Bauwirtschaft und insbesondere auch Handwerksbetriebe mit Lösungsansätzen im Bereich des innovativen Massivbaus – dazu liegt der Fokus unter anderem auf der Weiterentwicklung von alternativen Materialien im Betonbau und der Weiterentwicklung der Produktionsmethoden – und im Bereich des digitalen Holzbaus – hier wird der Schwerpunkt auf die Entwicklung automatisierter Fertigungsprozesse und digitaler Planungstools gelegt. Zudem soll den Betrieben der Zugang zu digitalen und nachhaltigen Methoden durch Schulungen erleichtert werden.

TTZ in Aichach nimmt Arbeit mit interessierten Kooperationspartnern auf

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr.-Ing. Jürgen Huber, Prof. Dr.-Ing. Christopher Robeller und Prof. Dr.-Ing. Sergej Rempel von der Fakultät für Architektur und Bauwesen der Technischen Hochschule Augsburg nimmt das TTZ in Aichach nun die Arbeit auf. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erfolgen auf dem Firmengelände der Firma Züblin Timber und sind in das TTZ-Netzwerk der TH Augsburg eingebunden.

Das TTZ in Aichach soll eine wichtige Rolle bei der Vernetzung von Unternehmen und Institutionen in der Region spielen. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit interessierten Unternehmen, aktuelle Forschungsergebnisse zur Anwendung zu bringen und gemeinsam innovative Materialien und Prozesse zu entwickeln, um schon heute neue Wege für das Bauwesen von Morgen zu realisieren“, so Danzinger. Ziel dabei ist, neue Geschäftsmöglichkeiten aufzuzeigen, innovative Projekte zu fördern und die Gründung von Start-ups zu initiieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vermittlung des vorhandenen und gewonnenen Wissens im Rahmen von Transferveranstaltungen, Mitarbeiterfortbildungen und Zusatzangeboten für Studierende.

Gemeinsame Antragsstellung für das TTZ

Die Technische Hochschule Augsburg hat gemeinsam mit der Hochschule Neu-Ulm (HNU) erfolgreich den Aufbau eines neuen Technologietransferzentrums (TTZ) beantragt, das künftig den Wissens- und Technologietransfer zu digitalen und nachhaltigen Wertschöpfungssystemen in der Region Nordschwaben vorantreiben soll. Noch in diesem Jahr werden beide Hochschulen die Arbeit in ihren jeweiligen Transfereinrichtungen in den Städten Aichach (THA) und Leipheim (HNU) aufnehmen.