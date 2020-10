Corona-Testzentrum bleibt weiterhin an Messe Augsburg

Das Augsburger Corona-Testzentrum behält seinen Standort auf dem Messegelände in der Messehalle 3. Der geplante Umzug nach Haunstetten findet demnach nicht statt. Der Umzug in das ehemalige Wertstoff- und Servicedepot des AWS in der Isarstraße 1 in Haunstetten, der für den 28. Oktober geplant war, wurde erst aufgeschoben und findet jetzt doch nicht statt.

Bisher bietet das Testzentrum in Augsburg einen Service an, wonach sich täglich zwischen 13 und 15 Uhr Personen ohne Termin testen lassen können. Dieser Service ist in erster Linie für diejenigen Menschen gedacht, denen es aufgrund fehlender Fähigkeiten oder fehlender Geräte nicht möglich ist, einen Termin online in Internet zu vereinbaren. In jüngster Zeit haben immer mehr Bürger versucht, diesen Service zu nutzen – zuletzt waren es mehr als 300 Personen.

Termine sollen online vereinbart werden

„Dieser hohe Andrang kann weder im Testzentrum bearbeitet werden, noch durch die Zufahrtswege abgefangen werden. Ich bitte daher Bürgerinnen und Bürger aus den Nachbarlandkreisen Augsburgs, die Testzentren in den jeweiligen Landkreisen zu nutzen. Augsburgerinnen und Augsburger bitte ich, Termine online zu vereinbaren oder über die Telefonnummer 116 117 einen Test zu vereinbaren. Wenn sich der hohe Andrang nicht legt, stellen wir den Service für Personen ohne Termin ein“, erklärt Gesundheitsreferent Reiner Erben die aktuelle Situation.

Mit 4.500 Tests pro Woche sind die maximalen Kapazitäten entsprechend den Vorgaben des Freistaats im Grunde bereits ausgeschöpft. Die Stadt Augsburg ist jedoch in Gesprächen mit der Regierung von Schwaben und der Bäuerle Ambulanz als Betreiberin, wie die Testkapazitäten, etwa am Wochenende, erweitert werden können.