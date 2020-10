Augsburger Corona-Testzentrum zieht nach Haunstetten um

Das lokale Corona-Testzentrum der Stadt Augsburg zieht wie bereits angekündigt von der Messe Augsburg in die Isarstraße 1 in Haunstetten um. Die Umzugsarbeiten finden am Wochenende vom 23. bis 25. Oktober statt. Am 26. Oktober soll das Testzentrum dann zu den regulären Öffnungszeiten von 8:00 bis 20:00 Uhr öffnen.

„Den Umzug wollen wir für alle Bürgerinnen und Bürger so reibungslos wie möglich gestalten. Vor allem auf die Verkehrsführung und den störungsfreien Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Haunstetten wird geachtet und bei Bedarf nachgesteuert“, betont Reiner Erben, Referent für Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima und Gesundheit.

Die Stadt Augsburg bittet darum, Termine vordringlich online zu vereinbaren. Zwar besteht als zusätzlicher Service die Möglichkeit, sich von 13 bis 15 Uhr ohne Terminvereinbarung testen zu lassen. Diese Alternative soll aber Personen vorbehalten bleiben, die nicht die Fähigkeit oder die technischen Voraussetzungen haben, online einen Termin zu vereinbaren. Bereits für die kommende Woche vereinbarte Termine behalten ihre Gültigkeit, die Testung findet in der Isarstraße statt.

Erst Anfang des Jahres, am 25. Mai, ist das Corona-Testzentrum der Stadt Augsburg auf das Messegelände gezogen. In der Messehalle 3a der Messe Augsburg fanden seitdem Corona-Tests statt.