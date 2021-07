Centro Gruppe eröffnet neues NinetyNine Hotel in Augsburg

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das NinetyNine Hotel in Augsburg öffnet seine Türen. Die Bauarbeiten für den Neubaukomplex Q40 in der Nähe des Messegeländes – und damit beim Innovationspark Augsburg, dem Technologiezentrum, der Uni und der WWK Arena – haben im Sommer 2017 begonnen. Nach knapp vier Jahren Bauzeit öffnet das NinetyNine Hotel.

Die öffentlichen Bereiche des Hotels. Foto: NinetyNine Hotels

Insgesamt gibt es 160 Zimmer in unterschiedlichen Kategorien. Die Empfindungen der Besucher nehmen hier einen ganz besonderen Stellenwert ein, heißt es in einer Pressemeldung im Juli. Kein Sinnesorgan soll laut Aussage der Zuständigen vernachlässigt werden. Neben den Illustrationen von Romina Rosa, erwartet die Gäste auch im neuen NinetyNine ein gelbes Piano als zentralen Treffpunkt in der Lobby. Das individuelle Bowl-Konzept, welches in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Gastronomen Hannes Schröder entstanden ist, soll das Angebot für die Gäste abrunden.

Die öffentlichen Bereiche des Hotels. Foto: NinetyNine Hotels

So hat Augsburg als Standort überzeugt

„Wir freuen uns auf die bevorstehende Eröffnung, denn der Standort ist perfekt gewählt. Sowohl die Innenstadt Augsburgs beziehungsweise der Hauptbahnhof, als auch die Flughäfen Augsburg und München sind schnell zu erreichen. Wir freuen uns, nach München und Amsterdam nunmehr diesen neuen Standort in Bayern zu eröffnen“, sagt Lorenz Maurer, Director of Operations der NinetyNine Hotels. Gegen Ende des Jahres wird die Landkarte der NinetyNine Hotels noch um ein Haus in Hamburg erweitert.

International tätiges Unternehmen

Die Hamburger Centro Hotel Group ist ein international tätiges Unternehmen, welches an rund 36 Standorten Hotels im Drei- und Vier-Sterne- Segment betreibt. Zum Portfolio der Gruppe gehören die vier eigenen Marken Centro, NYCE Boutique Hotels, FourSide sowie die NinetyNine.

Blick in ein Hotelzimmer. Foto: NinetyNine Hotels

