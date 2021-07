In Augsburg hat ein neues B&B Hotel eröffnet

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Am 1. Juli 2021 erfolgte die Eröffnung des B&B Hotel Augsburg-West. Es ist das zweite Haus von B&B Hotels in einer der ältesten Städte Deutschlands. Das ursprünglich als LetoMotel konzipierte Hotel wurde im März von B&B Hotels übernommen. Für die stark expandierende Budget-Hotelgruppe ist es das 144. B&B Hotel in Deutschland. Das B&B Hotel Augsburg-West liegt in der Nähe von Innenstadt und Autobahn. PKW-Reisende nutzen die 55 Parkplätze inklusive E-Ladestationen direkt am Hotel.

So können Gäste ihren Aufenthalt verbringen

Die 124 Zimmer bieten kostenfreies WLAN und Sky-TV sowie eine Klimaanlage. Schallisolierte Fenster sollen außerdem für einen ruhigen Schlaf sorgen, heißt es in einer Pressemeldung. Die behindertengerechten Zimmer verfügen zusätzlich über eine Ausstattung für mobilitätseingeschränkte Reisende. Zimmer seien laut eigener Aussage des Hotels bereits ab 54 Euro pro Nacht buchbar. Das Hotel verfügt außerdem über das neue Barkonzept von B&B Hotels. In der „Everyone’s“-Bar sollen es sich die Gäste bei frisch gezapftem Bier, kühlen Cocktails und leckerer Pizza gemütlich machen können.

Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B Hotels, zur Eröffnung: „Augsburg ist sowohl in touristischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht ein attraktiver Standort. Wir verzeichnen eine gute Nachfrage in unserem bisher ansässigen B&B Hotel Augsburg-Süd und sind uns sicher, dass wir auch mit dem B&B Hotel Augsburg-West eine gute Auslastung erzielen werden. Für unser qualitativ hochwertiges Produkt zu einem günstigen Preis bietet der Markt noch viel Potenzial. Das wollen wir ausschöpfen.“

144 Hotels deutschlandweit

Mit der Eröffnung des B&B Hotel Augsburg-West umfasst das Portfolio von B&B Hotels derzeit 144 Hotels in Deutschland. Es ist eines von fünf Hotels der Hotelgruppe LetoMotels, die B&B Hotels im März 2021 übernahm. Die weiteren inzwischen zu B&B Hotels gehörenden Häuser der ehemaligen LetoMotels befinden sich in München und Nürnberg. Auch international befindet sich B&B Hotels weiterhin auf Expansionskurs und eröffnete mit dem B&B Hotel Amsterdam-Zaandam kürzlich das erste B&B Hotel in den Niederlanden, heißt es in der Pressemeldung.

Im Mai dieses Jahres wurde bereits verkündet: In der Nähe des Wertach soll im Oktober 2021 das Leonardo Hotel Augsburg öffnen. Gleichzeitig wurde offenbart, wer das Hotel leiten soll.