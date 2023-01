Brückentage 2023: So lässt sich mehr Urlaub rausholen

Feiertage

Symbolbild. Ein menschenleerer Strand bei Sonnenschein ist der Traum vieler Urlaubswilliger in Bayerisch-Schwaben. Foto: Michael Ermark / B4BSCHWABEN.de

2023 wird ein gutes Jahr für Urlaubsfreunde aus Bayerisch-Schwaben. Denn alle Feiertage, die noch kommen liegen – abgesehen von Oster- und Pfingstsonntag – äußerst günstig unter der Woche. Damit sind günstige Brückentage folgerichtig.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ostern: zwei Wochen zum Preis von einer

Klingt wie ein Werbeslogan ist aber traditionell ein gutes Angebot. Karfreitag fällt in diesem Jahr auf den 07. April. Ostermontag ist folglich am 10. April. Durch die beiden „kurzen“ Wochen ist es also möglich mit acht Urlaubstagen praktisch zwei Wochen freizunehmen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Zwei „kurze“ Wochen und ein Brückentag im Mai

Für jeweils eine Woche Urlaub eignet sich der Monat Mai 2023 besonders. Denn die beiden Montage am 01. Und 29. Mai sind jeweils Feiertage – nämlich der Tag der Arbeit und Pfingstmontag. Dazu kommt noch Christi Himmelfahrt am 18. Mai – ein Donnerstag – der sich für ein verlängertes Wochenende durch den Brückentag am folgenden Freitag lohnt. Wenig später folgt übrigens ein weiterer Brückentag. Den Fronleichnam fällt ebenfalls am 08. Juni auf einen Donnerstag.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Zwei Brückentage im August

Im August haben nicht alle Beschäftigten in Bayerisch-Schwaben gleichermaßen Glück. Gute Karten hat, wer in Augsburg und/oder mehrheitlich katholisch geprägten Kommunen arbeitet. Denn am 08. August – ein Dienstag – ist das Augsburger Friedensfest. Ebenfalls ein Dienstag ist der 15. August. Hier wird in vielen Kommunen in Bayerisch-Schwaben Mariä Himmelfahrt als gesetzlicher Feiertag anerkannt. Welche Gemeinden davon ausgenommen sind, lesen Sie hier.

Diese beiden Urlaubswochen lohnen sich im Herbst

Der deutsche Nationalfeiertag – der Tag der Deutschen Einheit am 03. Oktober – fällt in diesem Jahr günstig auf einen Dienstag. Optimal also für einen Brückentag. Eine größere Urlaubsbrücke – nämlich zwei Tage – sind dagegen an Allerheiligen möglich. Dieser Feiertag fällt nämlich 2023 auf einen Mittwoch.

Weihnachten liegt günstig für Betriebsurlaube

Viele Unternehmen verabschieden sich an Weihnachten in den Betriebsurlaub. Dies ist 2023 aus Urlaubssicht besonders vorteilhaft. Da Heilig Abend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, sind die beiden Weihnachtsfeiertag am 25. und 26. Dezember folgerichtig ein Montag beziehungsweise Dienstag. Somit braucht es nur drei Urlaubstage für eine Woche Freizeit.