Biobäckerei Schubert bezieht neue Filiale in Augsburg Hochzoll-Nord

Neueröffnung

Frank Schubert ist stolz auf die Eröffnung seiner mittlerweile elften Filiale in Hochzoll-Nord. Foto: Schubert

Nach dem Umbau der Denns-Filiale in der Friedberger Straße 165 hat die Biobäckerei Schubert ihre elfte Filiale direkt am Eingang eröffnet. Neben dem Bäckerladen und der neuen Backstube, die an das bestehende Gebäude angebaut wurde, gibt es aber noch weitere Features.

Dies ist der mittlerweile elfte Standort der Biobäckerei Schubert. „Das ist der erste Versuch in Bayern mit einem Bäcker im Eingangsbereich. Man will sehen, ob sich die gegenseitige Arbeit künftig befruchtet. Ziel ist es, dass täglich viele Kunden über unser Brot- und Backwarensortiment mit geschulten Verkäuferinnen und Verkäufern ins Geschäft kommen“, so der Geschäftsführer Frank Schubert. Das ist einer der größten Denns-Märkte in Bayern inzwischen mit Vollsortiment. Die Fläche wurde fast verdoppelt. „Wir freuen uns auf eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Denns.“

Erfolgreicher Start

Der Eröffnungstag lief nach eigenen Angaben des Unternehmens gut. Viele Kunden haben Interesse gezeigt und für Ansturm gesorgt. Der Schwerpunkt des Sortiments der Bäckerei Schubert liegt auf glutenfreien und veganen Alternativen in verschiedenen Variationen. Auch Bio-Snacks und eine Auswahl an Süßem sind zu finden. Insgesamt vier neue Mitarbeiter haben in der neuen Filiale einen Arbeitsplatz gefunden.

Filiale in der Bahnhofsstraße feiert Geburtstag

Bereits vor gut zwei Jahren, nämlich im August 2020, setzte die Biobäckerei Schubert einen Schritt zur Expansion. Damals eröffnete nämlich die Filiale in der Augsburger Bahnhofsstraße. Obwohl der neue Hauptbahnhof als große Drehscheibe noch einige Zeit auf sich warten lässt, hatte sich Frank Schubert ganz bewusst für den Standort in der Bahnhofstraße 30 entschieden und erklärte zur Eröffnung 2020: „Wir glauben, dass nach dem Umbau des Hauptbahnhofs dort eine wichtige Achse entstehen wird und der Standort hier auf alle Fälle sehr attraktiv ist.“