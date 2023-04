Autoarme Maximilianstraße: Augsburgs umstrittener Verkehrsversuch läuft an

Mobilitätswende

Für ein ganzes Jahr wird die Maximilianstraße als Fußgängerzone getestet. Foto: Stadt Augsburg





Die Entscheidung der Stadt Augsburg hatte im vergangenen Jahr für Diskussionen gesorgt: Die gut befahrene Stadtmeile Maximilianstraße soll als Pilotprojekt für die Mobilitätswende herhalten. Dennoch wird die Umgestaltung zur autoarmen Zone nun final realisiert. Mit Beginn der Aufbauarbeiten wird der Verkehr aus der nördlichen Maximilianstraße nach und nach bis 1. Mai weitgehend herausgenommen. Auch Winter- und Dominikanergasse sowie das Apothekergässchen werden ab 1. Mai für ein Jahr zur Fußgängerzone. Neben den neuen E-Scooter Stellplätzen, ist dies bereits die zweite große Mobilitätsänderung für Augsburg innerhalb kürzester Zeit.

Wie ist der autoarme Umbau der Maximilianstraße geplant?

Fahrzeuge können die gewohnten Parkplätze bereits ab heute nicht mehr nutzen. Für den Aufbau wird ab diesem Zeitpunkt während der gesamten Woche bereits tagsüber von 8 bis 16 Uhr ein Parkverbot gelten. Ab 28. April entfallen die Stellplätze dann im Zuge des einjährigen Versuchs komplett. „Der Verkehrsversuch, der nun startet, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Versuch. Wir möchten das Jahr nutzen, um auszuprobieren, wie eine autoarme Maximilianstraße aussehen kann und wie sich die Aufenthaltsqualität durch entsprechend andere Nutzung der Straße verändert“, sagt Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber. Im Laufe der kommenden Woche werden Pflanzkübel, Sitzbänke und Bäume angeliefert.

Welche Ausnahmen gibt es zukünftig für Autofahrer in der Maxstraße?

Der motorisierte Verkehr wird während des Versuchszeitraums eine Wendemöglichkeit am Herkulesbrunnen haben. Für Anwohnende und Gewerbetreibende mit Ausnahmegenehmigung, Radverkehr, Taxen und ÖPNV bleibt der Bereich in Schrittgeschwindigkeit befahrbar. Für Hotelübernachtungsgäste ist die Zufahrt zum Portal des Hotel Maximilian‘s zum Be- und Entladen außerhalb der Lieferzeiten möglich. Für den Lieferverkehr gilt von Montag bis Freitag das Zeitfenster von 06:00 bis 11:30 Uhr und 15 bis 16 Uhr. An Samstagen ist dieses sogar auf 06:00 bis 10:00 Uhr beschränkt. Auf Antrag ist eine Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Befahren der Fußgängerzone oder zum Be- und Entladen außerhalb der Lieferzeiten möglich.

Wie mobil bleibt die Augsburger Maximilianstraße?

An der Ecke Hallstraße/Maximilianstraße befinden sich auf der nördlichen Seite künftig die Parkflächen für Roller/Motorräder. Hier wird ebenso der neue E- Scooter Parkplatz eingerichtet.Der im Augenblick noch nächtliche erweiterte Taxistand in der Maximilianstraße wird künftig rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Hier soll die zeitliche Beschränkung entfallen. In der Hallstraße werde zudem ein nächtlicher, erweiterter Taxistand sein. Die Behindertenparkplätze befinden sich während des Versuchs in der Maximilianstraße auf Höhe Hausnummer 50. Das Parkhaus in der Katharinengasse soll wie gewohnt erreichbar bleiben.