Augsburger Swan steigert Umsatz um 13 Prozent

Bilanz

Neben Geschäftsführer Alexander Bernhard (Mitte links) hat die Swan GmbH nun drei Prokuristen. Foto: Swan GmbH

Mit einem voraussichtlich zu erwartenden Umsatzplus von 13 Prozent auf über 14 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr und über 50 aktiven Kunden im Customer Lifecycle Service zeigt sich die Swan GmbH aus Augsburg mehr als zufrieden. „Angespannte Märkte, Lieferengpässe sowie steigende Energie- und Rohstoffpreise beeinflussen auch unsere Arbeit. Aufgrund der hohen Einsatzbereitschaft des gesamten Swan-Teams sowie der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Kunden meisterten wir die damit verbundenen Terminverschiebungen in den Projekten souverän und gehen zuversichtlich in das kommende Jahr“, sagt Alexander Bernhard, Geschäftsführer der Swan GmbH.

Swan baut Kundenkreis aus

Die größten Herausforderungen mündeten zugleich in den größten Erfolgen. Die Swan implementierte 2022 SAP-EWM-Intralogistiklösungen bei zahlreichen international agierenden Unternehmen der Automotive-, Pharma-, Fashion- und Food-Branche. Neben Intralogistiklösungen für Lagerneubauten umfasste der Großteil der Aufträge den Retrofit bestehender Anlagen. Andreas Brand, Prokurist und Director SAP Realization der Swan GmbH erläuterte hierzu: „Vor allem bei Projekten in der Automobilbranche bedeutete die Umsetzung der SAP-EWM-Lösungen im laufenden Betrieb eine besondere Herausforderung. Diese konnten wir aber aufgrund unserer umfangreichen Expertise stets bewältigen - zu keinem Zeitpunkt mussten Produktionsbänder stillstehen.“

Swan erweiterte Geschäftsführung

Im August vergrößerte die Swan GmbH außerdem ihr Führungsteam. Ergänzend zu den Prokuristen Yvonne Oehme und Kai Starke erhielt Andreas Brand Prokura. Gemeinsam mit Geschäftsführer Alexander Bernhard bilden sie das institutionalisierte Führungsteam in der Swan-Geschäftsleitung. Mit der Berufung von Martin Fröschl als Director SAP TM positionierte sich Swan stärker im Bereich SAP Transportation Management, den das Unternehmen kontinuierlich ausbauen möchte. Mit der Gründung der Swan AT GmbH in Graz und dem Aufbau eines lokalen Consulting- und Service-Teams in Mexiko ging das Projekthaus für SAP-Logistik weitere Schritte in Richtung Internationalisierung, heißt es in einer Mitteilung.

Das plant Swan für 2023

Mit gut gefüllten Auftragsbüchern und vielversprechenden Digitalisierungsprojekten blicke die Swan jetzt optimistisch und motiviert ins neue Jahr. Strategisch stehen die Themen „Werte“ und „Ausbau des Produktportfolios“ auf dem Plan, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung. Im Rahmen eines groß angelegten Werteprogramms mit intensiven Workshops möchte die Swan-Geschäftsleitung alle Mitarbeitenden außerdem an der Weiterentwicklung der Unternehmensphilosophie und der Firmenwerte mitwirken lassen.