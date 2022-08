Swan in Augsburg erweitert Führungskreis

Personalie

Neben Geschäftsführer Alexander Bernhard (Mitte links) hat die Swan GmbH nun drei Prokuristen. Foto: Swan GmbH

Eine Verstärkung auf Führungsebene und ein Fortsetzen der Unternehmensentwicklung: Doch nicht nur das bringt der neue Prokurist von Swan mit sich. Wieso der Augsburger Logistiker sich für Andreas Brand entschied.

Das wachsende Unternehmen aus Augsburg erweitert den bisherigen Führungskreis um Andreas Brand, Director SAP Realization. Neben Geschäftsführer Alexander Bernhard und den bisherigen Prokuristen Yvonne Oehme und Kai Starke verfügt Andreas Brand ab sofort über eine Gesamtprokura für das Unternehmen. Damit ist er befugt, die Augsburger Swan GmbH nach außen rechtswirksam zu vertreten.

Andreas Brand ist der neue Prokurist der Swan GmbH. Foto: Swan GmbH

Mit der Ernennung eines dritten Prokuristen gehe die Swan einen weiteren, wichtigen Schritt in ihrer Unternehmensentwicklung. Der SAP-Logistikexperte Brand stärke insbesondere die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit in Giebelstadt, einem der drei großen Unternehmensstandorte. „Wir sind froh, mit Andreas Brand einen erfahren Teamplayer im Kreis der Geschäftsleitung begrüßen zu dürfen. Wir profitieren vor allem von seiner Erfahrung in der Abwicklung anspruchsvoller und komplexer IT-Projekte sowie seinem starken fachlichen SAP-Background“, betont Alexander Bernhard.

Gemeinsam mit Kai Starke hat Andreas Brand die Position „Director SAP Realization” inne. Als Doppelspitze verantworten beide die Lenkung der kundenseitigen Realisierungsprojekte der Swan. Nun arbeite der neue Prokurist an einer übergreifenden Koordination, dem Ausbau der Unternehmensentwicklung und der Mitgestaltung der zukünftigen Unternehmensstrategie. Zudem forciere er die Stärkung des Geschäftsfeldes SAP EWM, den Ausbau des Geschäftsbereichs SAP TM sowie die zukünftige Internationalisierung.

Swan agiere in einem stabilen Markt und habe volle Auftragsbücher. Trotz der derzeitigen Krisen wachse die Logistikbranche insbesondere in Zentraleuropa. „So wachsen wir mit boomenden Branchen mit und können unsere Logistik-Kompetenz für unsere Kunden gewinnbringend einsetzen. Unser Ziel ist es dabei auch, neue Geschäftsfelder zu erschließen - gerade im Bereich Transportation Management steckt enormes Potential“, berichtet Brand.

Das Thema Recruiting habe für ihn ebenfalls einen hohen Stellenwert: „Uns ist wichtig, die Motivation stets hoch und somit unsere Mitarbeitenden im Unternehmen zu halten. Natürlich möchten wir auch neue Mitarbeitende für uns begeistern. Unsere Swan Academy ist ein wichtiger Baustein hierfür.“

Resultat eines Zusammenschlusses

Nach dem Studium der Wirtschaftsinformatik begann Andreas Brand seine berufliche Laufbahn bei SSI Schäfer. Im Zuge des Zusammenschlusses und der damit einhergehenden Übernahme des SAP-Geschäftszweiges wechselte er nach rund zehn Jahren zu Swan. Alexander Bernhard erklärt daher die Besonderheit dieser Prokura: „Mit der Berufung von Andreas Brand in das Führungsteam setzen wir die Integration der SAP-Sparte von SSI Schäfer inklusiver aller Mitarbeitenden und Niederlassungen konsequent fort und festigen die bereits sehr gute Zusammenarbeit." Dazu führte der Geschäftsführer einen weiteren Entscheidungsgrund an: „Abgesehen von seinen fachlichen Kompetenzen, macht ihn die enge Verbindung zu früheren SSI-Schäfer-Projekten und -Mitarbeitenden und sein strategischer Weitblick zu einem wertvollen Mitglied des Führungsteams."