Augsburger Swan expandiert an zwei Standorten

Neue Geschäftsfräume

Der Geschäftsführer von Swan, Alexander Bernhard. Foto: Swan

Seit ihrer Gründung vor über zehn Jahren ist das SAP-Logistik-Unternehmen Swan aus Augsburg auf etwa 140 Mitarbeitende und sieben Standorte angewachsen. Eine Entwicklung, die jetzt nach räumlicher Veränderung verlangt. Zwei Standorte wurden nun zum Jahresende vergrößert.

Mehr Platz für Mitarbeiter in Nürnberg

Das Büro in Nürnberg, mit bisher rund 35 Mitarbeitenden eine der drei großen Niederlassungen der Swan nach dem Hauptsitz in Augsburg und dem Standort Giebelstadt, erhielt Anfang November eine Erweiterungsfläche von 340 Quadratmetern. Dafür mieteten die SAP-Logistiker im bisherigen Bürogebäude eine zweite Etage an. So entstanden rund 20 neue Arbeitsplätze, darunter einige Flex-Arbeitsplätze. Eine Open-Space-Tribüne, weitere gemeinsame Arbeitsflächen für bis zu neun Personen und ein großer Meetingraum finden hier ebenfalls Platz.

Swan-Standort Altenstadt zieht nach Weiden um

Die Mitarbeitenden des Standorts Altenstadt an der Waldnaab ziehen Mitte Dezember in neue Räumlichkeiten im sechs Kilometer entfernten Weiden. Das Swan-Team bezieht ein neuerrichtetes Energieeffizienzhaus im Zentrum der Stadt. Der ökologische Bau biete laut Auskunft des Unternehmens auf 324 Quadratmetern Platz für doppelt so viele Mitarbeitende wie bisher.

Neben 16 Einzelarbeitsplätzen verfügt der Neubau über verschiedene, offene Multifunktionsbereiche, die den Anforderungen agiler Arbeitsweisen und hybrider Teams gerecht werden sollen. „Wir wollen mehr Raum schaffen für unsere Mitarbeitenden. Mit variablen Flex-Arbeitsplätzen und Open-Space-Lösungen möchten wir die Anforderungen unserer New-Work-Philosophie bestmöglich treffen“, erklärt Yvonne Oehme, Prokuristin der Swan GmbH.