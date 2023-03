Swan ist ein „Great Place to Work“

Auszeichnung

Der Geschäftsführer von Swan, Alexander Bernhard. Foto: Swan GmbH

Die Swan GmbH gehört erneut zu den Top-Arbeitgebern der ITK-Branche in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Auswertung von „Great Place to Work“: Wie das Augsburger Unternehmen die Jury überzeugen konnte.

Mit der Swan GmbH wollten die Firmengründer 2011 ein Unternehmen schaffen, in dem die Mitarbeiter im Fokus stehen. Regelmäßiges Mitarbeiterfeedback, teilt das Unternehmen mit, sei daher seit jeher ein wichtiges Instrument, um zu bewerten, ob dieses Ideal umgesetzt wurde und wo sich Optimierungspotenziale befinden. Bereits zum zweiten Mal in Folge wurden diese Bemühungen im Rahmen des Arbeitgeberwettbewerbs des 1991 gegründeten Great Place to Work Instituts gewürdigt. Die SWAN GmbH zählt auch im zweiten Teilnahmejahr zu den besten 30 Arbeitgebern im ITK-Bereich.

So lief die Analyse bei der Swan GmbH ab

Die Auszeichnungen des Great Place to Work-Instituts beruhen zum größten Teil auf anonymen und repräsentativen Mitarbeiterbefragungen zu den Themen Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie Identifikation mit dem Unternehmen. Ein schriftliches Kulturaudit rund um Maßnahmen und Programme zur Gestaltung einer attraktiven Arbeitsplatzkultur fließt ebenfalls in die Endbewertung mit ein. Die differenzierten Ergebnisse sowie Mitarbeiterimpulse helfen dabei, die Unternehmenskultur weiterzuentwickeln und stehen für wirksames und glaubhaftes Employer Branding.

An der diesjährigen Umfrage nahmen 77 Prozent der Mitarbeiter teil und bestätigten das Umfrageergebnis aus 2020. 93 Prozent der Swan-Angestellten, die teilgenommen haben, stimmen der Aussage „Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz“ zu; 92 Prozent würden die Swan als Arbeitgeber weiterempfehlen.

So bewertet Swan-Geschäftsführer Alexander Bernhard die Auszeichnung

„Wir sind stolz darauf, dass wir auch bei der erneuten Umfrage wieder ein herausragendes Ergebnis erzielen konnten. Nachdem wir uns durch den Zusammenschluss mit den Kolleg:innen der SSI Schäfer Gruppe fast verdoppelt haben, war diese Umfrage für uns von besonderer Bedeutung, um zu sehen, wie gut uns die Zusammenführung beider Firmen gelungen ist“, sagt Alexander Bernhard, Geschäftsführer der Swan GmbH und ergänzt: „Das erfreuliche hierbei ist, dass wir die Ergebnisse der Umfrage von 2020 in einigen Fällen sogar übertreffen konnten, was wir als Indikator für eine sehr gelungene Integration werten.“