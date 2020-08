Augsburger Stadtsommer: Das hat es mit dem Fahrradtag auf sich

Aufgrund der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr ist das Fahrrad als Fortbewegungsmittel noch beliebter geworden. Deshalb nutzen auch viele Umlandbewohner das schöne August-Wetter, um mit dem Rad in die Augsburger Innenstadt zu fahren. Doch scheint es keine gute Idee, das E-Bike an der nächstbesten Straßenecke ohne Sicherung einfach abzustellen. Bei schönem Wetter reichen die Fahrradständer in der Innenstadt oft nicht aus und außerdem sind sämtliche Laternen, an denen man das Fahrrad anschließen kann, meist schon besetzt. Helfen soll hierbei im August der Augsburger Stadtsommer: Augsburg Marketing, der Boxbote und die Stadt Augsburg haben die beiden kommenden Augustsamstage zum Fahrradtag deklariert.

Kostenlose Zwischenlagerung der Einkäufe

Am 22. sowie am 29. August gibt es am Königsplatz einen Pop-Up-Fahrradparkplatz, bei dem man direkt am Manzù-Brunnen sein Rad kostenlos von 11 bis 19 Uhr in einem extra Bereich ansperren kann, um von hier aus die Innenstadt zu erobern. Und da an beiden Samstagen zusätzlich auch der swa-Gepäckbus am Königsplatz steht, muss man sich keine Sorgen machen, sollte man zu viel finden. Denn im swa-Gepäckbus kann man seine Einkäufe kostenlos zwischenlagern.

Einkäufe können auch nach Haus geliefert werden

Für alle Radfahrer aus dem Augsburger Stadtgebiet gibt es noch ein Sahnehäubchen obendrauf: die Pop-Up-Annahmestelle von Boxbote Shop & Drop im swa-Gepäckbus. Die Einkäufe werden dann von einem Fahrradkurier zu einem Wunschtermin kostenlos nach Hause geliefert. Am kommenden Samstag, den 22. August, sind zusätzlich auch die Stadtwerke Augsburg (swa) mit ihrer Fahrradwaschanlage vor Ort. Hier kann man sein Rad kostenlos reinigen lassen kann. Denselben Service hat es auch bereits im Jahr 2018 gegeben.