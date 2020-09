Stadtwerke Augsburg setzen weiterhin auf Leih-Fahrräder

Die Stadtwerke Augsburg haben den 100. swa Rad-Standort eröffnet und der 10.000sten Nutzer hat sich angemeldet. Nachdem die Anzahl der ausleihbaren Fahrräder seit Anfang Juli von 200 auf 500 aufgestockt wurde, sind auch die Anmeldezahlen sprunghaft gestiegen. „Wir freuen uns über die einhundertste swa Rad-Station, aber auch über den 10.000 swa Rad Nutzer“, sagte swa Geschäftsführer Doktor Walter Casazza. „Bei unseren neuen Standorten, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind, haben wir darauf geachtet, wichtige Verkehrsknotenpunkte flächendeckend über die gesamte Stadt mit unseren Rädern auszustatten“, ergänzte swa Projektleiter Jürgen Biedermann.

Im Durchschnitt wird das swa Rad für 15 Minuten ausgeliehen. Unter der Woche gibt es Ausleihspitzen am Morgen zwischen 8 Uhr und 10 Uhr und am Abend zwischen 18 Uhr und 21 Uhr. Mit dem Start der Corona-Freifahrt-Aktion für alle Augsburger während des Lockdowns und dem anschließenden Ausbau des Leihsystems im Juli sind 2.800 Neuanmeldungen dazugekommen. Das ist das derzeitige Fazit der Augsburger Stadtwerke.

swa möchte Flexibilität zeigen

Ein geliehenes Fahrrad muss nicht dort zurückgegeben werden, wo es ausgeliehen wurde. Es muss lediglich an einer der 100, über das Stadtgebiet verteilten Stationen, abgegeben werden. Diese werden in der swa Mobil-App angezeigt, ebenso wie die Anzahl der an jedem Standort verfügbaren Fahrräder. „Grundsätzlich bietet unser standortbasiertes Verleihsystem einen gewohnten Abhol- und Rückgabestandort für Mehrfachnutzer, hohe Verfügbarkeit mit bis zu zehn Rädern pro Standort und verkehrssichere Standorte mit ausreichend Abstellfläche“, erläutert Casazza, „Wir setzen damit ein klares Zeichen gegen wild abgestellte Leihfahrzeuge.“

Erst im Juli hatten die swa damit begonnen, die bis dahin 40 Standorte um 60 zu erweitern. „Dass wir die 100 in Rekordzeit schaffen konnten, haben wir auch der flexiblen Handhabung durch die Stadt Augsburg zu verdanken“, resümierte Projektleiter Biedermann. Die Erweiterung des Fahrradangebots von 200 auf 500 sei außerdem auch nur durch den Sponsor Durst Express möglich geworden.

So sollen Produkte attraktiver werden

Dazu wollen die swa ein weiteres deutliches Zeichen mit der Ausweitung des Fahrradangebots setzen: Für flexible Mobilität jenseits des eigenen Autos. „Wir ergänzen mit unserem swa Rad als Leihradsystem, genauso wie mit swa Carsharing unser Mobilitätsangebot und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende: weg vom eigenen Auto, hin zu Fahrrad, ÖPNV und flexibler Carsharing-Nutzung“, erläuterte Geschäftsführer Doktor Walter Casazza. So könne jeder, der ein ÖPNV-Abo, eine swa Mobilflat hat oder swa Carsharing-Kunden ist, 30 Minuten kostenlos mehrmals täglich ein swa Fahrrad ausleihen.