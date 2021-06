Augsburg: Possehl Online Solutions und eCube arbeiten zusammen

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Possehl Online Solutions hat in Zukunft einen ausgesprochenen Experten im Bereich B2B-E-Commerce an Bord. Während viele bekannte Anbieter von Onlineshop-Software aus den USA kommen, setzt die Possehl Online Solutions auf regionale Partnerschaften, heißt es in einer Pressemeldung Ende Juni. Mit ihrer über 20-jährigen Erfahrung beraten die Münchner E-Commerce-Spezialisten bei eCube das Team der Possehl Online Solutions bei der Entwicklung von Frontend-Lösungen für den digitalen B2B-Vertrieb. Zudem fokussiert sich das Kooperationsprojekt auf die Optimierung des Stammdatenmanagements für den Onlinehandel.

Vertrieb soll digitalisiert werden

„Durch die langjährige Zusammenarbeit mit Alexander Wachter und Georg Schwarting schon lange vor der Zeit bei Possehl Online Solutions weiß ich, mit welchem Spirit hier Innovationen vorangetrieben werden. Umso mehr freut es mich, die Possehl Online Solutions bei ihrer Mission, den Vertrieb im Maschinen- und Anlagenbau mit effizienten Lösungen zu digitalisieren, tatkräftig mit meinem Team zu unterstützen”, so Günter Heiß, Geschäftsführer bei eCube.

Potential soll ausgeschöpft werden Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform



Laut einer aktuellen Studie von VDMA und McKinsey & Company werden momentan nur 0,7 Prozent (entspricht etwa sechs Milliarden Euro) des europäischen Gesamtumsatzes im Maschinenbau auf digitalen Plattformen erzielt, heißt es in der Pressemeldung. Spätestens seit der Corona-Pandemie wollen die Unternehmen in den traditionellen Industriezweigen das große Potenzial des digitalen B2B-Vertriebs ausschöpfen, so Possehl Online Solutions. Die Anforderungen in der Maschinen- und Anlagenbaubranche seien jedoch sehr individuell und spezifisch.

So begründet der Possehl-CEO die Entscheidung

„Mit den Experten von eCube steht uns viel zusätzliches Know-How im Bereich B2B-E-Commerce zur Verfügung. Zusammen mit unserer Branchenerfahrung können wir die nötigen Voraussetzungen für eine moderne und hochperformante Software speziell für den B2B-Onlinehandel im Maschinenund Anlagenbau schaffen”, begründet Alexander Wachter, CEO bei Possehl Online Solutions, die Kooperations-Entscheidung des im Dezember 2020 gegründeten Augsburger Unternehmens. Der Start des eigenen Marktplatzes „MyPossehl” für den B2B-Vertrieb im Maschinen- und Anlagenbau ist noch in diesem Jahr geplant.

Bereits im Mai dieses Jahres hat das Augsburger Unternehmen eine Kooperation verkündet.