Augsburger Possehl und Xitaso verkünden Kooperation

Langfristige Zusammenarbeit besiegelt Dr. Michael Schackert, Geschäftsführer und COO bei Xitaso, und Alexander Wachter, Geschäftsführer und CEO bei Possehl Online Solutions, besiegelten am 9. März 2021 die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen für die Jahre 2021 und 2022. Die Possehl Online Solutions GmbH ist im Dezember 2020 in Augsburg gegründet worden – und zwar als Startup der Possehl-Gruppe.

Wachsende Nachfrage nach E-Commerce-Lösungen

Die Vertragsunterzeichnung fand in den neu bezogenen Räumen der Possehl Online Solutions im Industriepark Augsburg statt. Digitale Lösungen werden zunehmend nicht nur im B2C, sondern auch im B2B-Bereich gefordert. Mithilfe der Expertise von Xitaso wolle die Possehl Online Solutions GmbH die Entwicklung ihrer B2B-E-Commerce-Systeme noch schneller vorantreiben. Das im Dezember 2020 gegründete Corporate Start-Up Possehl Online Solutions und das etablierte Software-Engineering-Unternehmen Xitaso reagieren mit ihrer Kooperation auf die stark wachsende Nachfrage nach E-Commerce-Lösungen.

Xitaso bringt jahrelange Erfahrung in der Softwareentwicklung von IT-Plattformen mit. „Xitaso ergänzt unsere Kompetenzen in der Entwicklung von B2B-E-Commerce-Systemen optimal. Davon profitieren unsere Kunden, die viele innovative Lösungen in hoher Qualität noch schneller erhalten werden”, erklärt Georg Schwarting, Technology Manager E-Business bei Possehl Online Solutions. Neben der über Jahre gewachsenen digitalen Expertise zeichnen sich beide Unternehmen laut eigener Aussage auch durch ihre Agilität aus. „Wir kennen Xitaso aus verschiedenen Projekten vor unserer Gründung und wissen, dass sie die agile Softwareentwicklung so leben wie wir”, vergleicht Georg Schwarting die beiden IT-Dienstleister. „Wir bei Possehl Online Solutions haben mit Xitaso genau den richtigen Partner gefunden, der zu uns passt und freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Schritte”, betont Alexander Wachter. „Mit der Kooperation heben wir die gewachsene Partnerschaft auf das nächste Level”, so Dr. Michael Schackert, „Wir freuen uns, dass wir mit unserem Beitrag die ambitionierte Entwicklung von Possehl Online Solutions beschleunigen können.“

Gründung Ende 2011

Als Digitalisierungspartner und Experte für Software Engineering steht Xitaso B2B-Kunden beratend zur Seite, identifiziert Digitalisierungspotenziale, optimiert Geschäftsprozesse und erstellt digitale Strategien und Lösungen. Neben dem Hauptsitz in Augsburg ist Xitaso seit 2019 auch in Ingolstadt vertreten und mit einem Zuwachs auf gut 120 Mitarbeiter seit der Gründung Ende 2011 eines der am stärksten wachsenden IT-Unternehmen im Raum Augsburg.