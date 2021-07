Arbeitslosigkeit in Augsburg sinkt erneut

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Der saisonale Verlauf setzt sich fort und die Arbeitslosigkeit zum Vormonat geht erneut zurück. Die Höhe des Rückgangs von 312 Personen oder 1,9 Prozent entspricht dabei durchaus der Größenordnung der Jahre vor der Pandemie. Zum Vorjahresmonat verzeichnen wir eine Abnahme um 1.774 Personen oder 9,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote sinkt von 4,6 Prozent im Juni 2020 auf jetzt 4,1 Prozent und war letztmals im Jahr 2015 höher,“ erklärt Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg.

Regionale Zahlen für die Stadt Augsburg

In der Stadt Augsburg liegt die Zahl der Arbeitslosen bei 10.112. Das sind 132 oder 1,3 Prozent weniger als einen Monat zuvor und entspricht einer Quote von 6,0 Prozent (6,0 Prozent im Vormonat). Im Juni 2020 betrug die Arbeitslosenquote 6,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 1.085 oder 9,7 Prozent weniger Arbeitslose. Wenn wir uns die beiden Rechtskreise anschauen, bedeutet dies für den SGB-III-Bereich ein Minus von 1.181 Personen oder 20,4 Prozent und für den SGB-II-Bereich ein Plus von 96 Personen oder 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

In diesem Monat nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr besonders bei den Langzeitarbeitslosen zu. Die Bandbreite reichte von minus 22,8 Prozent bei den Jugendlichen bis plus 49,0 Prozent bei den Langzeitarbeitslosen.

Mit Ausnahme vom zwei Branchen verzeichnen alle derzeit Zuwächse:

Verarbeitendes Gewerbe (minus 6,9 Prozent): 27.374

Handel (minus 2,7 Prozent): 15.814

Verkehr und Lagerei (plus 1,7 Prozent): 7.424

Baugewerbe (plus 5,0 Prozent): 5.109

öffentliche Verwaltung (plus 5,1 Prozent): 9.114

Gesundheits- und Sozialwesen (plus 3,3 Prozent): 27.410

Kurzarbeit weiterhin auf dem Arbeitsmarkt erkennbar

Die Entwicklung der Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit lässt weiterhin die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt erkennen. Nach einem Maximum im April vergangenen Jahres gingen in den darauffolgenden Monaten zwar deutlich weniger Anzeigen ein, allerdings war ab Oktober 2020 wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Die seither monatlich ein-gehenden Anzeigen zeichnen größtenteils Verlängerungsanträge ab, die die andauernden Corona-Maßnahmen weiterhin erforderlich machen.

Wohin bewegt sich der Arbeitsmarkt in Schwaben?

Diese Frage versuchte die IHK Schwaben gemeinsam mit den Vertretern der Agentur für Arbeit in Augsburg, Kempten-Memmingen und Donauwörth Anfang Juni zu beantworten.